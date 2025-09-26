12 лет тюрьмы: заочный тюремный приговор получил экс-глава оккупационного "правительства" рф, действовавшего в Херсоне
Киев • УНН
Вице-губернатора калининградской области рф сергея елисеева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за коллаборационизм. Он возглавлял оккупационное "правительство" Херсона и координировал подготовку к псевдореферендуму.
По доказательной базе СБУ в Украине заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества вице-губернатор Калининградской области рф сергей елисеев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Подробности
Как установило расследование, после захвата Херсона кремль "откомандировал" его в портовый город, где он возглавил местное оккупационное "правительство".
Находясь на "должности", елисеев выступал в роли куратора региона, координировавшего контакты между местными гауляйтерами и военно-политическим руководством рф.
Также под его управлением в захваченном в то время городе происходила подготовка к псевдореферендуму в поддержку "присоединения" области к составу России.
Для массовой информподдержки фейкового плебисцита елисеев создал в Херсоне подконтрольную "телерадиокомпанию Таврия", которая стала местным рупором Кремля.
Кроме этого, он неоднократно выступал в эфирах центральных медиаресурсов Москвы, в частности на телеканале "россия 24", где оправдывал вооруженную агрессию рф и оккупацию южных регионов нашего государства. Накануне освобождения областного центра злоумышленник сбежал на левобережную часть Херсонщины, а затем – в РФ, где вернулся в администрацию Калининградской области.
По материалам следователей СБУ суд заочно признал елисеева виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).
Поскольку осужденный скрывается в россии, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные преступления.
Заочно осужден экс-представитель Президента Украины в Крыму: ему дали 11 лет за госизмену25.09.25, 18:01 • 5468 просмотров