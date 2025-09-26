12 лет тюрьмы: заочный тюремный приговор получил экс-глава оккупационного "правительства" рф, действовавшего в Херсоне

По доказательной базе СБУ в Украине заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества вице-губернатор Калининградской области рф сергей елисеев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Подробности

Как установило расследование, после захвата Херсона кремль "откомандировал" его в портовый город, где он возглавил местное оккупационное "правительство".

Находясь на "должности", елисеев выступал в роли куратора региона, координировавшего контакты между местными гауляйтерами и военно-политическим руководством рф.

Также под его управлением в захваченном в то время городе происходила подготовка к псевдореферендуму в поддержку "присоединения" области к составу России.

Для массовой информподдержки фейкового плебисцита елисеев создал в Херсоне подконтрольную "телерадиокомпанию Таврия", которая стала местным рупором Кремля.

Кроме этого, он неоднократно выступал в эфирах центральных медиаресурсов Москвы, в частности на телеканале "россия 24", где оправдывал вооруженную агрессию рф и оккупацию южных регионов нашего государства. Накануне освобождения областного центра злоумышленник сбежал на левобережную часть Херсонщины, а затем – в РФ, где вернулся в администрацию Калининградской области. - говорится в сообщении.

По материалам следователей СБУ суд заочно признал елисеева виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

Поскольку осужденный скрывается в россии, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные преступления.

