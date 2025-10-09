$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
11:29 • 10194 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 26440 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
09:10 • 29376 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19812 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19511 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
9 октября, 07:35 • 30574 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16654 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15579 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16854 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
В Одессе разоблачен заместитель руководителя областного БЭБ, который вел бизнес с "лнр"

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Заместителю руководителя Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщено о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором. Чиновник БЭБ, Олег Скупинский, является соучредителем предприятия, которое продолжает работать на временно оккупированной территории и платит налоги в бюджет РФ.

В Одессе разоблачен заместитель руководителя областного БЭБ, который вел бизнес с "лнр"

Заместителю руководителя Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщено о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

На сайте БЭБ указано, что заместителем руководителя Территориального управления БЭБ в Одесской области является Олег Скупинский.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры совместно со следователями Управления СБУ в области разоблачен заместитель руководителя Бюро экономической безопасности в Одесской области, причастный к сотрудничеству с государством-агрессором (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо БЭБ является соучредителем предприятия, которое еще с 2013 года осуществляло деятельность на территории Луганской области. После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины он не только сохранил долю в этом бизнесе, но и продолжил получать от него прибыль.

Предприятие сейчас работает на временно оккупированной территории, платит налоги в бюджет РФ и фактически финансирует военную агрессию против Украины. На официальном сайте компании размещены публикации с призывами поддерживать российских военных и ссылки на ресурсы для сбора средств на нужды оккупационных сил

- информирует ОГП.

Отмечается, что заместитель руководителя БЭБ в области и его сообщник – бизнесмен из г. Днепр, владеющий долей в этом же предприятии, – задержаны. Им объявлено о подозрении.

Решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения - содержание под стражей.

Добавим

Скупинский родился в 1980 году в Луганске.

Карьера Скупинского:

· с 2002 по 2007 – старший государственный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник юридического отдела Государственной налоговой инспекции в Артемовском районе г. Луганска;

· с 2007 по 2010 – осуществлял предпринимательскую деятельность;

· с 2010 по 2023 – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры хозяйственного права Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля;

· с 2023 – заместитель руководителя Территориального управления БЭБ в Одесской области.

Анна Мурашко

