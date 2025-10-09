В Одессе разоблачен заместитель руководителя областного БЭБ, который вел бизнес с "лнр"
Заместителю руководителя Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщено о подозрении в сотрудничестве с государством-агрессором. Чиновник БЭБ, Олег Скупинский, является соучредителем предприятия, которое продолжает работать на временно оккупированной территории и платит налоги в бюджет РФ.
Детали
На сайте БЭБ указано, что заместителем руководителя Территориального управления БЭБ в Одесской области является Олег Скупинский.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры совместно со следователями Управления СБУ в области разоблачен заместитель руководителя Бюро экономической безопасности в Одесской области, причастный к сотрудничеству с государством-агрессором (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)
По данным следствия, должностное лицо БЭБ является соучредителем предприятия, которое еще с 2013 года осуществляло деятельность на территории Луганской области. После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины он не только сохранил долю в этом бизнесе, но и продолжил получать от него прибыль.
Предприятие сейчас работает на временно оккупированной территории, платит налоги в бюджет РФ и фактически финансирует военную агрессию против Украины. На официальном сайте компании размещены публикации с призывами поддерживать российских военных и ссылки на ресурсы для сбора средств на нужды оккупационных сил
Отмечается, что заместитель руководителя БЭБ в области и его сообщник – бизнесмен из г. Днепр, владеющий долей в этом же предприятии, – задержаны. Им объявлено о подозрении.
Решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения - содержание под стражей.
Добавим
Скупинский родился в 1980 году в Луганске.
Карьера Скупинского:
· с 2002 по 2007 – старший государственный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник юридического отдела Государственной налоговой инспекции в Артемовском районе г. Луганска;
· с 2007 по 2010 – осуществлял предпринимательскую деятельность;
· с 2010 по 2023 – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры хозяйственного права Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля;
· с 2023 – заместитель руководителя Территориального управления БЭБ в Одесской области.
