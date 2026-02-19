В Одесі судитимуть угруповання, яке незаконно вивозило українських дітей за кордон
Київ • УНН
В Одесі до суду скеровано обвинувальний акт щодо групи, яка незаконно вивозила дітей-сиріт за кордон для усиновлення. Зловмисники переправили щонайменше 13 дітей, маскуючи діяльність під "хостингові програми".
В Одесі до суду скеровано обвинувальний акт щодо злочинної групи, яка займалася незаконним вивезенням за кордон українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для подальшого усиновлення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, схему організували дві громадянки України віком 39 та 47 років, які працювали перекладачками, а також 49-річний засновник благодійної організації. Вони виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органами опіки та піклування й організовували виїзд дітей за кордон. Грошову винагороду за свої послуги учасники угруповання отримували від іноземців через міжнародні платіжні системи.
До реалізації схеми було залучено ще 13 так званих "перевізників", які безпосередньо супроводжували дітей під час їхнього вивезення за межі України.
Злочинну діяльність маскували під "хостингові програми" – короткострокові поїздки дітей до іноземних родин нібито з метою відпочинку. Насправді ж цей час використовували для знайомства з потенційними усиновлювачами та подальшого незаконного оформлення усиновлення.
Слідство встановило, що попри заборону міжнародного усиновлення в умовах воєнного стану, учасники угруповання продовжували переміщення дітей і після 2022 року. Схема діяла щонайменше до початку 2025 року. У квітні 2025-го правоохоронці викрили та затримали організаторів
Загалом зловмисники намагалися незаконно переправити за кордон щонайменше 25 дітей з різних регіонів України, з яких 13 встигли вивезти. Припинити діяльність угруповання вдалося завдяки спільним діям українських та іноземних правоохоронних органів, зокрема через скасування дозволів на в’їзд до інших країн.
Учасникам схеми повідомлено про підозру за статтями про торгівлю людьми, незаконне переправлення осіб через державний кордон та підроблення документів. Судовий розгляд щодо двох організаторок розпочнеться найближчим часом, тоді як керівник благодійного фонду наразі перебуває у розшуку.
В Офісі генерального прокурора нагадали, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
Нагадаємо
Правоохоронці України, Польщі та Молдови провели операцію "Рубікон", ліквідувавши транснаціональну наркомережу. Затримано 104 особи, викрито 34 нарколабораторії та 74 склади.