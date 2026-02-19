В Одесі судитимуть угруповання, яке незаконно вивозило українських дітей за кордон

В Одесі до суду скеровано обвинувальний акт щодо злочинної групи, яка займалася незаконним вивезенням за кордон українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для подальшого усиновлення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

За даними слідства, схему організували дві громадянки України віком 39 та 47 років, які працювали перекладачками, а також 49-річний засновник благодійної організації. Вони виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органами опіки та піклування й організовували виїзд дітей за кордон. Грошову винагороду за свої послуги учасники угруповання отримували від іноземців через міжнародні платіжні системи.

До реалізації схеми було залучено ще 13 так званих "перевізників", які безпосередньо супроводжували дітей під час їхнього вивезення за межі України.

Злочинну діяльність маскували під "хостингові програми" – короткострокові поїздки дітей до іноземних родин нібито з метою відпочинку. Насправді ж цей час використовували для знайомства з потенційними усиновлювачами та подальшого незаконного оформлення усиновлення.

Слідство встановило, що попри заборону міжнародного усиновлення в умовах воєнного стану, учасники угруповання продовжували переміщення дітей і після 2022 року. Схема діяла щонайменше до початку 2025 року. У квітні 2025-го правоохоронці викрили та затримали організаторів