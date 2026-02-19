В Одессе будут судить группировку, которая незаконно вывозила украинских детей за границу

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 6246 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 10591 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 10231 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 17932 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 15412 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 25860 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 24637 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24770 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23893 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18326 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.1м/с
76%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 18694 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 23638 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 17735 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 12601 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 10868 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 10898 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 17939 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 25862 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 23669 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 41118 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 12631 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 17764 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 23634 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 31593 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 32638 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
YouTube

В Одессе будут судить группировку, которая незаконно вывозила украинских детей за границу

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении группы, которая незаконно вывозила детей-сирот за границу для усыновления. Злоумышленники переправили по меньшей мере 13 детей, маскируя деятельность под "хостинговые программы".

В Одессе будут судить группировку, которая незаконно вывозила украинских детей за границу

В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении преступной группы, которая занималась незаконным вывозом за границу украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, для дальнейшего усыновления. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, схему организовали две гражданки Украины в возрасте 39 и 47 лет, работавшие переводчицами, а также 49-летний основатель благотворительной организации. Они изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органами опеки и попечительства и организовывали выезд детей за границу. Денежное вознаграждение за свои услуги участники группировки получали от иностранцев через международные платежные системы.

К реализации схемы были привлечены еще 13 так называемых "перевозчиков", которые непосредственно сопровождали детей во время их вывоза за пределы Украины.

Преступную деятельность маскировали под "хостинговые программы" – краткосрочные поездки детей в иностранные семьи якобы с целью отдыха. На самом же деле это время использовали для знакомства с потенциальными усыновителями и дальнейшего незаконного оформления усыновления.

Следствие установило, что несмотря на запрет международного усыновления в условиях военного положения, участники группировки продолжали перемещение детей и после 2022 года. Схема действовала по меньшей мере до начала 2025 года. В апреле 2025-го правоохранители разоблачили и задержали организаторов

- говорится в сообщении.

В общей сложности злоумышленники пытались незаконно переправить за границу по меньшей мере 25 детей из разных регионов Украины, из которых 13 успели вывезти. Прекратить деятельность группировки удалось благодаря совместным действиям украинских и иностранных правоохранительных органов, в частности через отмену разрешений на въезд в другие страны.

Участникам схемы сообщено о подозрении по статьям о торговле людьми, незаконной переправке лиц через государственную границу и подделке документов. Судебное разбирательство в отношении двух организаторов начнется в ближайшее время, тогда как руководитель благотворительного фонда сейчас находится в розыске.

В Офисе генерального прокурора напомнили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Напомним

Правоохранители Украины, Польши и Молдовы провели операцию "Рубикон", ликвидировав транснациональную наркосеть. Задержаны 104 человека, разоблачены 34 нарколаборатории и 74 склада.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
благотворительность
Украина
Молдова
Одесса
Польша