В Одессе будут судить группировку, которая незаконно вывозила украинских детей за границу

В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении преступной группы, которая занималась незаконным вывозом за границу украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, для дальнейшего усыновления. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, схему организовали две гражданки Украины в возрасте 39 и 47 лет, работавшие переводчицами, а также 49-летний основатель благотворительной организации. Они изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органами опеки и попечительства и организовывали выезд детей за границу. Денежное вознаграждение за свои услуги участники группировки получали от иностранцев через международные платежные системы.

К реализации схемы были привлечены еще 13 так называемых "перевозчиков", которые непосредственно сопровождали детей во время их вывоза за пределы Украины.

Преступную деятельность маскировали под "хостинговые программы" – краткосрочные поездки детей в иностранные семьи якобы с целью отдыха. На самом же деле это время использовали для знакомства с потенциальными усыновителями и дальнейшего незаконного оформления усыновления.

Следствие установило, что несмотря на запрет международного усыновления в условиях военного положения, участники группировки продолжали перемещение детей и после 2022 года. Схема действовала по меньшей мере до начала 2025 года. В апреле 2025-го правоохранители разоблачили и задержали организаторов - говорится в сообщении.

В общей сложности злоумышленники пытались незаконно переправить за границу по меньшей мере 25 детей из разных регионов Украины, из которых 13 успели вывезти. Прекратить деятельность группировки удалось благодаря совместным действиям украинских и иностранных правоохранительных органов, в частности через отмену разрешений на въезд в другие страны.

Участникам схемы сообщено о подозрении по статьям о торговле людьми, незаконной переправке лиц через государственную границу и подделке документов. Судебное разбирательство в отношении двух организаторов начнется в ближайшее время, тогда как руководитель благотворительного фонда сейчас находится в розыске.

В Офисе генерального прокурора напомнили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

