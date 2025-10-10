В Одесі 8 чиновників міськради та комунальних установ отримали підозри за бюджетні оборудки

$41.510.10
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
14:10
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
10:53
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
09:44
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
10 жовтня, 07:24
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Погода
+12°
2.9м/с
75%
747мм
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідки
10 жовтня, 05:21
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
10 жовтня, 06:38
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
09:18
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго
09:38
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
10:04
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
15:17
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
13:35
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
10:53
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:44
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
9 жовтня, 12:21
Володимир Зеленський
Лі Цян
Марко Рубіо
Антоніо Таяні
Віталій Кличко
Україна
Дніпропетровська область
Сумська область
Донецька область
Київська область
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
11:09
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
10:04
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
09:18
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
9 жовтня, 12:21
Netflix робить ігри доступними на телевізорах
9 жовтня, 06:39
Х-47М2 «Кинджал»
Ручна граната
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

В Одесі 8 чиновників міськради та комунальних установ отримали підозри за бюджетні оборудки

Київ • УНН

 756 перегляди

В Одесі вісім посадовців міськради та комунальних підприємств підозрюють у розтраті понад 7 мільйонів гривень бюджетних коштів. Серед підозрюваних — керівник КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району", колишній начальник Управління капітального будівництва та головний бухгалтер КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4".

В Одесі 8 чиновників міськради та комунальних установ отримали підозри за бюджетні оборудки

Збитків завдано на понад 7 млн грн В Одесі вісім посадовців міськради та комунальних підприємств підозрюють у незаконній розтраті бюджетних коштів. Загальна сума збитків перевищує 7 мільйонів гривень.

Зокрема, підозру отримав керівник КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.  

Деталі

На сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради вказано, що директором КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району Одеси" є Юлія Чернієнко.  

На Львівщині викрито схеми розтрати 51 млн грн бюджетних коштів, 18 осіб отримали підозри - Кравченко25.07.25, 18:25 • 4939 переглядiв

Прокуратури Одещини спільно з поліцією проводять комплексні заходи з притягнення до відповідальності посадовців місцевого самоврядування та керівників комунальних установ, причетних до системних розтрат бюджетних коштів. У межах розслідування низки кримінальних проваджень прокурори вже повідомили про підозру вісьмом посадовцям Одеської міської ради та директору підприємства

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед них, колишній начальник Управління капітального будівництва Одеської міської ради, якого підозрюють у розтраті коштів під час виконання договорів на розробку проєктної документації.  

Підозру також отримав інженер технічного нагляду УКБ міської ради — через неналежне виконання обов’язків під час нагляду за капітальним ремонтом пологового будинку. Про підозру повідомлено і керівнику КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району", через службову недбалість якого відбулося зайве перерахування бюджетних коштів приватній фірмі

- інформує прокуратура.

Повідомляється, що до протиправних дій причетний також головний бухгалтер КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4", який допустив неправомірне включення ПДВ до вартості закупівлі медичного обладнання.

На сайті КНП "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" вказано, що головним бухгалтером є Марченко М. Т.  

Окремо повідомлено про підозру керівнику, заступнику та інженеру КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство", які використовували не за призначенням електрогенератори, отримані від іноземних партнерів та державних органів в якості гуманітарної допомоги.

Замість забезпечення об’єктів критичної інфраструктури вони використовувалися біля ресторанів, автомийок і приватних будинків.

Посадовцям інкримінують розтрату бюджетних коштів, службове підроблення та службову недбалість (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України). Загальна сума збитків перевищує 7 мільйонів гривень

- йдеться в повідомленні. 

Меру Вишгорода повідомили про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів08.10.25, 13:33 • 3023 перегляди

Анна Мурашко

