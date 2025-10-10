В Одессе 8 чиновников горсовета и коммунальных учреждений получили подозрения за бюджетные махинации

Ущерб нанесен на сумму более 7 млн грн. В Одессе восемь должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий подозреваются в незаконной растрате бюджетных средств. Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов гривен.

В частности, подозрение получил руководитель КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

На сайте департамента образования и науки Одесского городского совета указано, что директором КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района Одессы" является Юлия Черниенко.

Прокуратуры Одесской области совместно с полицией проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководителей коммунальных учреждений, причастных к системным растратам бюджетных средств. В рамках расследования ряда уголовных производств прокуроры уже сообщили о подозрении восьми должностным лицам Одесского городского совета и директору предприятия - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди них, бывший начальник Управления капитального строительства Одесского городского совета, которого подозревают в растрате средств при выполнении договоров на разработку проектной документации.

Подозрение также получил инженер технического надзора УКБ городского совета — из-за ненадлежащего исполнения обязанностей при надзоре за капитальным ремонтом родильного дома. О подозрении сообщено и руководителю КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района", из-за служебной халатности которого произошло излишнее перечисление бюджетных средств частной фирме - информирует прокуратура.

Сообщается, что к противоправным действиям причастен также главный бухгалтер КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4", который допустил неправомерное включение НДС в стоимость закупки медицинского оборудования.

На сайте КНП "Центра первичной медико-санитарной помощи №4" указано, что главным бухгалтером является Марченко М. Т.

Отдельно сообщено о подозрении руководителю, заместителю и инженеру КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие", которые использовали не по назначению электрогенераторы, полученные от иностранных партнеров и государственных органов в качестве гуманитарной помощи.

Вместо обеспечения объектов критической инфраструктуры они использовались возле ресторанов, автомоек и частных домов.

Должностным лицам инкриминируют растрату бюджетных средств, служебный подлог и служебную халатность (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 УК Украины). Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов гривен - говорится в сообщении.

