В Одессе 8 чиновников горсовета и коммунальных учреждений получили подозрения за бюджетные махинации

$41.510.10
48.210.07
ukenru
14:10 • 2864 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 5780 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 10279 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 22470 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 27778 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 17017 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18111 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17935 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25686 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45520 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
71%
747мм
Популярные новости
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 19529 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10 октября, 06:38 • 25739 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 18040 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго09:38 • 17035 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 13185 просмотра
публикации
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto13:35 • 10279 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 22470 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 27778 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 78781 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 83140 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ли Цян
Ким Чен Ын
Андрей Садовый
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 10290 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 13192 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 18045 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 78781 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 33651 просмотра
Актуальное
Ручная граната
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В Одессе 8 чиновников горсовета и коммунальных учреждений получили подозрения за бюджетные махинации

Киев • УНН

 • 592 просмотра

В Одессе восемь должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий подозревают в растрате более 7 миллионов гривен бюджетных средств. Среди подозреваемых — руководитель КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района", бывший начальник Управления капитального строительства и главный бухгалтер КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4".

В Одессе 8 чиновников горсовета и коммунальных учреждений получили подозрения за бюджетные махинации

Ущерб нанесен на сумму более 7 млн грн. В Одессе восемь должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий подозреваются в незаконной растрате бюджетных средств. Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов гривен.

В частности, подозрение получил руководитель КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.  

Подробности

На сайте департамента образования и науки Одесского городского совета указано, что директором КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района Одессы" является Юлия Черниенко.  

На Львовщине разоблачены схемы растраты 51 млн грн бюджетных средств, 18 человек получили подозрения - Кравченко25.07.25, 18:25 • 4939 просмотров

Прокуратуры Одесской области совместно с полицией проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководителей коммунальных учреждений, причастных к системным растратам бюджетных средств. В рамках расследования ряда уголовных производств прокуроры уже сообщили о подозрении восьми должностным лицам Одесского городского совета и директору предприятия

- говорится в сообщении.

Сообщается, что среди них, бывший начальник Управления капитального строительства Одесского городского совета, которого подозревают в растрате средств при выполнении договоров на разработку проектной документации.  

Подозрение также получил инженер технического надзора УКБ городского совета — из-за ненадлежащего исполнения обязанностей при надзоре за капитальным ремонтом родильного дома. О подозрении сообщено и руководителю КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района", из-за служебной халатности которого произошло излишнее перечисление бюджетных средств частной фирме

- информирует прокуратура.

Сообщается, что к противоправным действиям причастен также главный бухгалтер КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4", который допустил неправомерное включение НДС в стоимость закупки медицинского оборудования.

На сайте КНП "Центра первичной медико-санитарной помощи №4" указано, что главным бухгалтером является Марченко М. Т.  

Отдельно сообщено о подозрении руководителю, заместителю и инженеру КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие", которые использовали не по назначению электрогенераторы, полученные от иностранных партнеров и государственных органов в качестве гуманитарной помощи.

Вместо обеспечения объектов критической инфраструктуры они использовались возле ресторанов, автомоек и частных домов.

Должностным лицам инкриминируют растрату бюджетных средств, служебный подлог и служебную халатность (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 УК Украины). Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов гривен

- говорится в сообщении. 

Мэру Вышгорода сообщили о подозрении в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств08.10.25, 13:33 • 3021 просмотр

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
благотворительность
Одесса