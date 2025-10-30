В Німеччині інфляція знизилася до 2,3%, що є мінімальним рівнем за кілька місяців

$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 22890 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 19308 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 17932 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 23395 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 17234 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 21529 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28011 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44948 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45075 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго30 жовтня, 06:35 • 23548 перегляди
Масована атака БПЛА на росію 30 жовтня: уражено інфраструктуру, у москві затримали авіарейсиPhoto30 жовтня, 07:25 • 4504 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго30 жовтня, 08:17 • 20895 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 28954 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 13407 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 13457 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 22911 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 29001 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 100716 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 89892 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Кудряшов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Вінницька область
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 33275 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 40607 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 65066 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 69120 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 50060 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
TikTok

В Німеччині інфляція знизилася до 2,3%, що є мінімальним рівнем за кілька місяців

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Річна інфляція в Німеччині у жовтні знизилася до 2,3% після 2,4% у вересні, перевищивши ринковий прогноз у 2,2%. Сповільнення зумовлене здешевленням енергії та повільнішим зростанням цін на продукти харчування, тоді як вартість послуг продовжує зростати.

В Німеччині інфляція знизилася до 2,3%, що є мінімальним рівнем за кілька місяців

Інфляція у Німеччині в жовтні сповільнилася до 2,3% у річному вираженні. У вересні показник становив 2,4% – це був максимум року, пише УНН з посиланням на FXS.

Деталі

Федеральне статистичне відомство Німеччини повідомило, що річна інфляція в Німеччині, виміряна зміною індексу споживчих цін (ІСЦ), знизилася до 2,3% за попередньою оцінкою у жовтні з 2,4% у вересні. Цей показник перевищив ринковий прогноз у 2,2%. У місячному вимірі ІСЦ зріс на 0,3%.

Гармонізований індекс споживчих цін (ГІСЦ), найкращий показник інфляції Європейського центрального банку (ЄЦБ), зріс на 0,3% та 2,3% у місячному та річному вимірах відповідно.

Головним фактором послаблення інфляції стало здешевлення енергії: ціни на неї знизилися на 0,9% порівняно з жовтнем минулого року. Ціни на продукти харчування також зростають повільніше - лише на 1,3% проти 2,1% місяцем раніше.

Проте вартість послуг продовжує збільшуватися: у жовтні зростання становило 3,5% (у вересні було 3,4%). Так звана "базова інфляція", яка виключає енергію та продукти, залишилася стабільною на рівні 2,8%.

Незважаючи на те, що інфляція близька до цільового показника Європейського центробанку (2%), Німеччина поки залишається трохи вищою від цієї позначки.

Доповнення

Німеччина розглядає націоналізацію підрозділу російської компанії "роснефть" через санкції США. Це стосується нафтопереробного заводу Schwedt, який забезпечує паливом Берлін та східну Німеччину.

Популярність німецького канцлера Фрідріха Мерца впала до 25%, що є рекордним показником з моменту формування уряду. Це відбувається на тлі зростання незадоволення міграційною політикою та погіршення економічних очікувань у Німеччині.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Європейський центральний банк
Фрідріх Мерц
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Берлін