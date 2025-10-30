В Німеччині інфляція знизилася до 2,3%, що є мінімальним рівнем за кілька місяців
Київ • УНН
Річна інфляція в Німеччині у жовтні знизилася до 2,3% після 2,4% у вересні, перевищивши ринковий прогноз у 2,2%. Сповільнення зумовлене здешевленням енергії та повільнішим зростанням цін на продукти харчування, тоді як вартість послуг продовжує зростати.
Інфляція у Німеччині в жовтні сповільнилася до 2,3% у річному вираженні. У вересні показник становив 2,4% – це був максимум року, пише УНН з посиланням на FXS.
Деталі
Федеральне статистичне відомство Німеччини повідомило, що річна інфляція в Німеччині, виміряна зміною індексу споживчих цін (ІСЦ), знизилася до 2,3% за попередньою оцінкою у жовтні з 2,4% у вересні. Цей показник перевищив ринковий прогноз у 2,2%. У місячному вимірі ІСЦ зріс на 0,3%.
Гармонізований індекс споживчих цін (ГІСЦ), найкращий показник інфляції Європейського центрального банку (ЄЦБ), зріс на 0,3% та 2,3% у місячному та річному вимірах відповідно.
Головним фактором послаблення інфляції стало здешевлення енергії: ціни на неї знизилися на 0,9% порівняно з жовтнем минулого року. Ціни на продукти харчування також зростають повільніше - лише на 1,3% проти 2,1% місяцем раніше.
Проте вартість послуг продовжує збільшуватися: у жовтні зростання становило 3,5% (у вересні було 3,4%). Так звана "базова інфляція", яка виключає енергію та продукти, залишилася стабільною на рівні 2,8%.
Незважаючи на те, що інфляція близька до цільового показника Європейського центробанку (2%), Німеччина поки залишається трохи вищою від цієї позначки.
Доповнення
Німеччина розглядає націоналізацію підрозділу російської компанії "роснефть" через санкції США. Це стосується нафтопереробного заводу Schwedt, який забезпечує паливом Берлін та східну Німеччину.
Популярність німецького канцлера Фрідріха Мерца впала до 25%, що є рекордним показником з моменту формування уряду. Це відбувається на тлі зростання незадоволення міграційною політикою та погіршення економічних очікувань у Німеччині.