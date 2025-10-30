В Германии инфляция снизилась до 2,3%, что является минимальным уровнем за несколько месяцев

Инфляция в Германии в октябре замедлилась до 2,3% в годовом выражении. В сентябре показатель составлял 2,4% – это был максимум года, пишет УНН со ссылкой на FXS.

Детали

Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что годовая инфляция в Германии, измеренная изменением индекса потребительских цен (ИПЦ), снизилась до 2,3% по предварительной оценке в октябре с 2,4% в сентябре. Этот показатель превысил рыночный прогноз в 2,2%. В месячном выражении ИПЦ вырос на 0,3%.

Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), лучший показатель инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ), вырос на 0,3% и 2,3% в месячном и годовом измерениях соответственно.

Главным фактором ослабления инфляции стало удешевление энергии: цены на нее снизились на 0,9% по сравнению с октябрем прошлого года. Цены на продукты питания также растут медленнее - всего на 1,3% против 2,1% месяцем ранее.

Однако стоимость услуг продолжает увеличиваться: в октябре рост составил 3,5% (в сентябре было 3,4%). Так называемая "базовая инфляция", которая исключает энергию и продукты, осталась стабильной на уровне 2,8%.

Несмотря на то, что инфляция близка к целевому показателю Европейского центробанка (2%), Германия пока остается немного выше этой отметки.

Дополнение

