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В КМДА не володіють інформацією щодо поховання у Києві Портнова

Київ • УНН

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У КМДА повідомили, що станом на 26 травня 2025 року до них не надходила інформація про поховання Андрія Портнова в Києві. Раніше ЗМІ повідомляли, що його можуть поховати на Звіринецькому кладовищі.

В КМДА не володіють інформацією щодо поховання у Києві Портнова

У КМДА не володіють інформацією щодо планів поховання в Києві ексзаступника голови Адміністрації президента віктора януковича Андрія Портнова, якого застрелили в Іспанії. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській державній адміністрації.

За інформацією Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА станом на 26.05.2025 інформація щодо поховання Андрія Портнова через систему Єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва АСКОД до Департаменту не надходила і відповідно Департамент нею не володіє

- повідомили в КМДА.

ЗМІ повідомляли, що Портнова планують нібито похоронити в Києві на Звіринецькому кладовищі.   

Доповнення

 21 травня 2025 року невідомий застрелив Андрія Портнова біля Американської школи в Мадриді. Інцидент стався в середу вранці в районі Посуело.

  Андрій Портнов, якого вбили в Іспанії, намагався переписати елітний особняк вартістю 2,5 млн євро на своїх дітей. Це сталося незадовго до вбивства екс-заступника голови АП часів Януковича.

 Іспанська суддя засекретила справу про вбивство Андрія Портнова. На місці злочину знайшли 9 гільз, що свідчить про навмисне вбивство колишнього радника Януковича.

Поліція Іспанії розслідує вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова як замовне. Слідчі виключили, що вбивця втік з місця злочину на мотоциклі або на метро. 

 23 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що у справі вбивства Портнова ще тривають відповідні процедури з іспанської сторони. В нашій державі всі необхідні органи підготовлені до подальшого реагування на ситуацію.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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