У справі щодо вбивства Портнова ще тривають процедури, які чекають свого часу, щоб бути оприлюдненими - Сибіга
Київ • УНН
Глава МЗС України повідомив, що у справі вбивства Андрія Портнова тривають процедури з іспанської сторони. В Україні всі органи готові до реагування.
Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у справі вбивства соратника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова ще тривають відповідні процедури з іспанської сторони. В нашій державі всі необхідні органи підготовлені до подальшого реагування на ситуацію. Про це Сибіга повідомив журналістам, передає УНН.
Оскільки він (Портнов – Ред.) був громадянином України, до нас поступила офіційна формальна інформація від іспанської сторони. Зараз тривають відповідні процедури, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюдненими. Мається на увазі, з іспанської сторони
Він також додав, що МЗС повідомило усі необхідні органи для подальшого реагування на ситуацію навколо вбивства Андрія Портнова.
Ми володіємо інформацією про факт вбивства. Відповідно Міністерство закордонних справ у встановленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування
Доповнення
МЗС України підтвердило вбивство в іспанському Мадриді 21 травня колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
Раніше іспанська поліція припускала, що напад був здійснений групою осіб. Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління. Національної поліції Іспанії.