В деле об убийстве Портнова еще продолжаются процедуры, которые ждут своего часа, чтобы быть обнародованными - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины сообщил, что в деле убийства Андрея Портнова продолжаются процедуры с испанской стороны. В Украине все органы готовы к реагированию.
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сыбига сообщил, что в деле убийства соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова еще продолжаются соответствующие процедуры с испанской стороны. В нашем государстве все необходимые органы подготовлены к дальнейшему реагированию на ситуацию. Об этом Сыбига сообщил журналистам, передает УНН.
Поскольку он (Портнов – Ред.) был гражданином Украины, к нам поступила официальная формальная информация от испанской стороны. Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют своего времени, чтобы быть обнародованными. Имеется в виду, с испанской стороны
Он также добавил, что МИД уведомил все необходимые органы для дальнейшего реагирования на ситуацию вокруг убийства Андрея Портнова.
Мы владеем информацией о факте убийства. Соответственно Министерство иностранных дел в установленном порядке уведомило все причастные органы для дальнейшего реагирования
Дополнение
МИД Украины подтвердил убийство в испанском Мадриде 21 мая бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Ранее испанская полиция предполагала, что нападение было совершено группой лиц. Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления. Национальной полиции Испании.