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В деле об убийстве Портнова еще продолжаются процедуры, которые ждут своего часа, чтобы быть обнародованными - Сибига

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Глава МИД Украины сообщил, что в деле убийства Андрея Портнова продолжаются процедуры с испанской стороны. В Украине все органы готовы к реагированию.

В деле об убийстве Портнова еще продолжаются процедуры, которые ждут своего часа, чтобы быть обнародованными - Сибига

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сыбига сообщил, что в деле убийства соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова еще продолжаются соответствующие процедуры с испанской стороны. В нашем государстве все необходимые органы подготовлены к дальнейшему реагированию на ситуацию. Об этом Сыбига сообщил журналистам, передает УНН.

Поскольку он (Портнов – Ред.) был гражданином Украины, к нам поступила официальная формальная информация от испанской стороны. Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют своего времени, чтобы быть обнародованными. Имеется в виду, с испанской стороны

- подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что МИД уведомил все необходимые органы для дальнейшего реагирования на ситуацию вокруг убийства Андрея Портнова.

Мы владеем информацией о факте убийства. Соответственно Министерство иностранных дел в установленном порядке уведомило все причастные органы для дальнейшего реагирования

- пояснил Сыбига.

Дополнение

МИД Украины подтвердил убийство в испанском Мадриде 21 мая бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Ранее испанская полиция предполагала, что нападение было совершено группой лиц. Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления. Национальной полиции Испании.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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