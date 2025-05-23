В деле об убийстве Портнова еще продолжаются процедуры, которые ждут своего часа, чтобы быть обнародованными - Сибига

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сыбига сообщил, что в деле убийства соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова еще продолжаются соответствующие процедуры с испанской стороны. В нашем государстве все необходимые органы подготовлены к дальнейшему реагированию на ситуацию. Об этом Сыбига сообщил журналистам, передает УНН.

Поскольку он (Портнов – Ред.) был гражданином Украины, к нам поступила официальная формальная информация от испанской стороны. Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют своего времени, чтобы быть обнародованными. Имеется в виду, с испанской стороны

Он также добавил, что МИД уведомил все необходимые органы для дальнейшего реагирования на ситуацию вокруг убийства Андрея Портнова.

Мы владеем информацией о факте убийства. Соответственно Министерство иностранных дел в установленном порядке уведомило все причастные органы для дальнейшего реагирования