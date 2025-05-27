В КГГА не владеют информацией о захоронении в Киеве Портнова
Киев • УНН
В КГГА сообщили, что по состоянию на 26 мая 2025 года к ним не поступала информация о захоронении Андрея Портнова в Киеве. Ранее СМИ сообщали, что его могут похоронить на Зверинецком кладбище.
В КГГА не владеют информацией о планах захоронения в Киеве экс-заместителя главы Администрации президента виктора януковича Андрея Портнова, которого застрелили в Испании. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской государственной администрации.
По информации Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА по состоянию на 26.05.2025 информация о захоронении Андрея Портнова через систему Единого информационного пространства территориальной громады города Киева АСКОД в Департамент не поступала и соответственно Департамент ею не владеет
СМИ сообщали, что Портнова планируют якобы похоронить в Киеве на Зверинецком кладбище.
Дополнение
21 мая 2025 года неизвестный застрелил Андрея Портнова возле Американской школы в Мадриде. Инцидент произошел в среду утром в районе Посуэло.
Андрей Портнов, которого убили в Испании, пытался переписать элитный особняк стоимостью 2,5 млн евро на своих детей. Это произошло незадолго до убийства экс-заместителя главы АП времен Януковича.
Испанская судья засекретила дело об убийстве Андрея Портнова. На месте преступления нашли 9 гильз, что свидетельствует о преднамеренном убийстве бывшего советника Януковича.
Полиция Испании расследует убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова как заказное. Следователи исключили, что убийца скрылся с места преступления на мотоцикле или на метро.
23 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что в деле убийства Портнова еще продолжаются соответствующие процедуры с испанской стороны. В нашей стране все необходимые органы подготовлены к дальнейшему реагированию на ситуацию.