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В КГГА не владеют информацией о захоронении в Киеве Портнова

Киев • УНН

 • 912 просмотра

В КГГА сообщили, что по состоянию на 26 мая 2025 года к ним не поступала информация о захоронении Андрея Портнова в Киеве. Ранее СМИ сообщали, что его могут похоронить на Зверинецком кладбище.

В КГГА не владеют информацией о захоронении в Киеве Портнова

В КГГА не владеют информацией о планах захоронения в Киеве экс-заместителя главы Администрации президента виктора януковича Андрея Портнова, которого застрелили в Испании. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По информации Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА по состоянию на 26.05.2025 информация о захоронении Андрея Портнова через систему Единого информационного пространства территориальной громады города Киева АСКОД в Департамент не поступала и соответственно Департамент ею не владеет

- сообщили в КГГА.

СМИ сообщали, что Портнова планируют якобы похоронить в Киеве на Зверинецком кладбище.   

Дополнение

 21 мая 2025 года неизвестный застрелил Андрея Портнова возле Американской школы в Мадриде. Инцидент произошел в среду утром в районе Посуэло.

  Андрей Портнов, которого убили в Испании, пытался переписать элитный особняк стоимостью 2,5 млн евро на своих детей. Это произошло незадолго до убийства экс-заместителя главы АП времен Януковича.

 Испанская судья засекретила дело об убийстве Андрея Портнова. На месте преступления нашли 9 гильз, что свидетельствует о преднамеренном убийстве бывшего советника Януковича.

Полиция Испании расследует убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова как заказное. Следователи исключили, что убийца скрылся с места преступления на мотоцикле или на метро. 

 23 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что в деле убийства Портнова еще продолжаются соответствующие процедуры с испанской стороны. В нашей стране все необходимые органы подготовлены к дальнейшему реагированию на ситуацию.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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