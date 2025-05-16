В Держдепі повідомили подробиці зустрічі Рубіо з представниками України і Туреччини в Стамбулі

Державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо провів зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Сторони шукали шляхів до завершення війни росії проти України. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт Держдепу.

Переговори з обома делегаціями

Сьогодні у Стамбулі, Туреччина, державний секретар Марко Рубіо зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом - повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Вона зазначила, що під час зустрічі три делегації обговорили важливість пошуку мирного завершення російсько-української війни. Міністр відзначив сьогоднішні прямі переговори між росією та Україною, водночас підтвердивши позицію США щодо необхідності припинення вбивств.

Держсекретар Рубіо також подякував міністру закордонних справ Фідану за проведення цих важливих обговорень - зазначила речниця.

Тим часом New York Times повідомляє, що американські чиновники зустрілися з українською та російською делегаціями окремо, але пізніше вдень залишили Туреччині право скликати прямі переговори. Рубіо після цього покинув палац, щоб зустрітися з радниками з національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції, і не залишився на переговорах.

Доповнення

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не очікує прориву в переговорах України та рф, поки президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін не будуть безпосередньо взаємодіяти.