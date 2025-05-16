В Госдепе сообщили подробности встречи Рубио с представителями Украины и Турции в Стамбуле
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министрами обороны и иностранных дел Украины и главой МИД Турции для обсуждения мирного урегулирования. Он поблагодарил Турцию за организацию встречи.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны искали пути к завершению войны россии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Госдепа.
Переговоры с обеими делегациями
Сегодня в Стамбуле, Турция, государственный секретарь Марко Рубио встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом
Она отметила, что во время встречи три делегации обсудили важность поиска мирного завершения российско-украинской войны. Министр отметил сегодняшние прямые переговоры между россией и Украиной, в то же время подтвердив позицию США относительно необходимости прекращения убийств.
Госсекретарь Рубио также поблагодарил министра иностранных дел Фидана за проведение этих важных обсуждений
Тем временем New York Times сообщает, что американские чиновники встретились с украинской и российской делегациями отдельно, но позже днем оставили Турции право созвать прямые переговоры. Рубио после этого покинул дворец, чтобы встретиться с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции, и не остался на переговорах.
Дополнение
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает прорыва в переговорах Украины и рф, пока президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не будут непосредственно взаимодействовать.