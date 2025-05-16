В Госдепе сообщили подробности встречи Рубио с представителями Украины и Турции в Стамбуле

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны искали пути к завершению войны россии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Госдепа.

Переговоры с обеими делегациями

Сегодня в Стамбуле, Турция, государственный секретарь Марко Рубио встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом - сообщила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.

Она отметила, что во время встречи три делегации обсудили важность поиска мирного завершения российско-украинской войны. Министр отметил сегодняшние прямые переговоры между россией и Украиной, в то же время подтвердив позицию США относительно необходимости прекращения убийств.

Госсекретарь Рубио также поблагодарил министра иностранных дел Фидана за проведение этих важных обсуждений - отметила пресс-секретарь.

Тем временем New York Times сообщает, что американские чиновники встретились с украинской и российской делегациями отдельно, но позже днем оставили Турции право созвать прямые переговоры. Рубио после этого покинул дворец, чтобы встретиться с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции, и не остался на переговорах.

Дополнение

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает прорыва в переговорах Украины и рф, пока президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин не будут непосредственно взаимодействовать.