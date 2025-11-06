ukenru
5 листопада, 21:56 • 14441 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 24496 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 20821 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 24579 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 23994 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 33926 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 37015 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23072 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23035 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 36171 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
В Армія+ запустили курс про дрони на оптоволокні

Київ • УНН

 • 956 перегляди

У застосунку "Армія+" з'явився новий навчальний курс "Дрони на оптоволокні. Основи використання", присвячений специфіці застосування оптоволоконних FPV-дронів у бойових умовах. Курс складається з 7 уроків, що охоплюють переваги, підготовку, техніки польотів та усунення несправностей, а його лектором є інженер батальйону SIGNUM Віталій "Солома".

В Армія+ запустили курс про дрони на оптоволокні

У застосунку "Армія+" з’явився новий навчальний курс - "Дрони на оптоволокні. Основи використання". Він присвячений специфіці застосування оптоволоконних FPV-дронів у бойових умовах. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цей формат дронів має низку переваг, зокрема стійкість до засобів РЕБ, але вимагає від пілотів спеціальних навичок, точного планування маршрутів і знання особливостей експлуатації.

Лектор курсу: Віталій "Солома", інженер батальйону безпілотних систем SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

У відомстві повідомили, що курс складається з 7 тематичних уроків, що ведуть від базових понять до практичних навичок, а саме:

  • переваги й обмеження оптоволоконних дронів, зокрема нечутливість до РЕБ;
    • підготовка оптоволокна та обладнання: типи конекторів, зберігання та транспортування котушки;
      • передпольотний чекліст і етапи підготовки до місії;
        • типові несправності (відсутність відео, проблеми з керуванням, обрив волокна) і способи їх усунення;
          • техніки польотів «на повідку»;
            • планування і тактика ураження цілей;
              • завершення місії: перевірки після польоту та необхідні звітні процедури.

                Після окремих блоків передбачені проміжні тести, а наприкінці – фінальний іспит. У разі успішного складання учасники отримують електронний сертифікат, що підтверджує засвоєння знань

                - йдеться у дописі.

                В Армія+ тепер доступно 17 навчальних курсів. Понад 150 тисяч військових проходять навчання у застосунку: від технічних тем про основи БпЛА чи зв’язок на полі бою до психологічної підготовки та фінансової грамотності.

                Нагадаємо

                Міноборони України оприлюднило деталі оновленого курсу базової загальновійськової підготовки тривалістю 51 день, що діє з липня 2025 року. Програма включає 42 дні занять, 7 вихідних та 2 дні для адміністративних процедур, з акцентом на вогневу підготовку та захист від БпЛА.

                Віта Зеленецька

                Війна в УкраїніТехнології
                Техніка
                Воєнний стан
                Війна в Україні
                Україна