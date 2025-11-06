В Армія+ запустили курс про дрони на оптоволокні

У застосунку "Армія+" з’явився новий навчальний курс - "Дрони на оптоволокні. Основи використання". Він присвячений специфіці застосування оптоволоконних FPV-дронів у бойових умовах. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цей формат дронів має низку переваг, зокрема стійкість до засобів РЕБ, але вимагає від пілотів спеціальних навичок, точного планування маршрутів і знання особливостей експлуатації.

Лектор курсу: Віталій "Солома", інженер батальйону безпілотних систем SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

У відомстві повідомили, що курс складається з 7 тематичних уроків, що ведуть від базових понять до практичних навичок, а саме:

переваги й обмеження оптоволоконних дронів, зокрема нечутливість до РЕБ;

підготовка оптоволокна та обладнання: типи конекторів, зберігання та транспортування котушки;

передпольотний чекліст і етапи підготовки до місії;

типові несправності (відсутність відео, проблеми з керуванням, обрив волокна) і способи їх усунення;

техніки польотів «на повідку»;

планування і тактика ураження цілей;

завершення місії: перевірки після польоту та необхідні звітні процедури.

Після окремих блоків передбачені проміжні тести, а наприкінці – фінальний іспит. У разі успішного складання учасники отримують електронний сертифікат, що підтверджує засвоєння знань - йдеться у дописі.

В Армія+ тепер доступно 17 навчальних курсів. Понад 150 тисяч військових проходять навчання у застосунку: від технічних тем про основи БпЛА чи зв’язок на полі бою до психологічної підготовки та фінансової грамотності.

