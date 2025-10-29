Міноборони роз’яснило, як проходить 51-денна базова підготовка рекрутів
Київ • УНН
Міноборони України оприлюднило деталі оновленого курсу базової загальновійськової підготовки тривалістю 51 день, що діє з липня 2025 року. Програма включає 42 дні занять, 7 вихідних та 2 дні для адміністративних процедур, з акцентом на вогневу підготовку та захист від БпЛА.
Міністерство оборони України оприлюднило деталі оновленого курсу базової загальновійськової підготовки (БЗВП), тривалість якого з липня 2025 року становить 51 день. Програма діє у всіх навчальних центрах, що готують мобілізаційні кадри для Збройних Сил. Про це йдеться на сайті Міноборони, пише УНН.
Деталі
Загалом 42 дні відведено на практичні та теоретичні заняття, 7 днів – вихідні, а 2 дні – для адміністративних процедур. Особлива увага приділяється вогневій підготовці: 137 годин практичних занять і 56 вправ із різних видів озброєння. Рекрути також відпрацьовують захист від ворожих БпЛА та дронів-камікадзе, що стало обов’язковою частиною навчання.
Після завершення курсу військовослужбовці отримують сертифікат і класну кваліфікацію за спеціальністю №100 "Стрілець", що дає змогу продовжити службу у бойових підрозділах.
