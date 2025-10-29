Минобороны разъяснило, как проходит 51-дневная базовая подготовка рекрутов

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 4906 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 12785 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 18483 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 49260 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 33648 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 54367 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 29365 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 78722 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48815 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47624 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 44701 просмотра
Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа29 октября, 11:19 • 13422 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 19530 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters14:19 • 17884 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 9336 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 49243 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 54356 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 45002 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 78715 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 89754 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Андрей Сибига
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Китай
Куба
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 9904 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 19803 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 50603 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 55825 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 37085 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Минобороны разъяснило, как проходит 51-дневная базовая подготовка рекрутов

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Минобороны Украины обнародовало детали обновленного курса базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 51 день, действующего с июля 2025 года. Программа включает 42 дня занятий, 7 выходных и 2 дня для административных процедур, с акцентом на огневую подготовку и защиту от БпЛА.

Минобороны разъяснило, как проходит 51-дневная базовая подготовка рекрутов

Министерство обороны Украины обнародовало детали обновленного курса базовой общевойсковой подготовки (БОВП), продолжительность которого с июля 2025 года составляет 51 день. Программа действует во всех учебных центрах, готовящих мобилизационные кадры для Вооруженных Сил. Об этом говорится на сайте Минобороны, пишет УНН.

Детали

В общей сложности 42 дня отведено на практические и теоретические занятия, 7 дней – выходные, а 2 дня – для административных процедур. Особое внимание уделяется огневой подготовке: 137 часов практических занятий и 56 упражнений по различным видам вооружения. Рекруты также отрабатывают защиту от вражеских БпЛА и дронов-камикадзе, что стало обязательной частью обучения.

После завершения курса военнослужащие получают сертификат и классную квалификацию по специальности №100 "Стрелок", что позволяет продолжить службу в боевых подразделениях.

Минобороны запустило учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+"29.10.25, 05:31 • 4594 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины