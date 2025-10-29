Минобороны разъяснило, как проходит 51-дневная базовая подготовка рекрутов

Министерство обороны Украины обнародовало детали обновленного курса базовой общевойсковой подготовки (БОВП), продолжительность которого с июля 2025 года составляет 51 день. Программа действует во всех учебных центрах, готовящих мобилизационные кадры для Вооруженных Сил. Об этом говорится на сайте Минобороны, пишет УНН.

Детали

В общей сложности 42 дня отведено на практические и теоретические занятия, 7 дней – выходные, а 2 дня – для административных процедур. Особое внимание уделяется огневой подготовке: 137 часов практических занятий и 56 упражнений по различным видам вооружения. Рекруты также отрабатывают защиту от вражеских БпЛА и дронов-камикадзе, что стало обязательной частью обучения.

После завершения курса военнослужащие получают сертификат и классную квалификацию по специальности №100 "Стрелок", что позволяет продолжить службу в боевых подразделениях.

