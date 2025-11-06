В Армия+ запустили курс о дронах на оптоволокне
Киев • УНН
В приложении "Армия+" появился новый учебный курс "Дроны на оптоволокне. Основы использования", посвященный специфике применения оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях. Курс состоит из 7 уроков, охватывающих преимущества, подготовку, техники полетов и устранение неисправностей, а его лектором является инженер батальона SIGNUM Виталий "Солома".
Детали
Отмечается, что этот формат дронов имеет ряд преимуществ, в частности устойчивость к средствам РЭБ, но требует от пилотов специальных навыков, точного планирования маршрутов и знания особенностей эксплуатации.
Лектор курса: Виталий "Солома", инженер батальона беспилотных систем SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
В ведомстве сообщили, что курс состоит из 7 тематических уроков, ведущих от базовых понятий к практическим навыкам, а именно:
- преимущества и ограничения оптоволоконных дронов, в частности нечувствительность к РЭБ;
- подготовка оптоволокна и оборудования: типы коннекторов, хранение и транспортировка катушки;
- предполетный чек-лист и этапы подготовки к миссии;
- типичные неисправности (отсутствие видео, проблемы с управлением, обрыв волокна) и способы их устранения;
- техники полетов «на поводке»;
- планирование и тактика поражения целей;
- завершение миссии: проверки после полета и необходимые отчетные процедуры.
После отдельных блоков предусмотрены промежуточные тесты, а в конце – финальный экзамен. В случае успешной сдачи участники получают электронный сертификат, подтверждающий усвоение знаний
В Армия+ теперь доступно 17 учебных курсов. Более 150 тысяч военных проходят обучение в приложении: от технических тем об основах БПЛА или связи на поле боя до психологической подготовки и финансовой грамотности.
Напомним
Минобороны Украины обнародовало детали обновленного курса базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 51 день, действующего с июля 2025 года. Программа включает 42 дня занятий, 7 выходных и 2 дня для административных процедур, с акцентом на огневую подготовку и защиту от БПЛА.
