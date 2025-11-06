В Армия+ запустили курс о дронах на оптоволокне

В приложении "Армия+" появился новый учебный курс - "Дроны на оптоволокне. Основы использования". Он посвящен специфике применения оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.

Отмечается, что этот формат дронов имеет ряд преимуществ, в частности устойчивость к средствам РЭБ, но требует от пилотов специальных навыков, точного планирования маршрутов и знания особенностей эксплуатации.

Лектор курса: Виталий "Солома", инженер батальона беспилотных систем SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

В ведомстве сообщили, что курс состоит из 7 тематических уроков, ведущих от базовых понятий к практическим навыкам, а именно:

преимущества и ограничения оптоволоконных дронов, в частности нечувствительность к РЭБ;

подготовка оптоволокна и оборудования: типы коннекторов, хранение и транспортировка катушки;

предполетный чек-лист и этапы подготовки к миссии;

типичные неисправности (отсутствие видео, проблемы с управлением, обрыв волокна) и способы их устранения;

техники полетов «на поводке»;

планирование и тактика поражения целей;

завершение миссии: проверки после полета и необходимые отчетные процедуры.

После отдельных блоков предусмотрены промежуточные тесты, а в конце – финальный экзамен. В случае успешной сдачи участники получают электронный сертификат, подтверждающий усвоение знаний - говорится в сообщении.

В Армия+ теперь доступно 17 учебных курсов. Более 150 тысяч военных проходят обучение в приложении: от технических тем об основах БПЛА или связи на поле боя до психологической подготовки и финансовой грамотности.

