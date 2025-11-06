В Армия+ запустили курс о дронах на оптоволокне

ukenru
5 ноября, 21:56 • 13268 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 22451 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 20229 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 24070 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 23604 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 33385 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 36543 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22984 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22967 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 35889 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
публикации
Эксклюзивы
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 33395 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 36551 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 38838 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 48848 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 35894 просмотра
2С5 "Гиацинт-С

В Армия+ запустили курс о дронах на оптоволокне

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В приложении "Армия+" появился новый учебный курс "Дроны на оптоволокне. Основы использования", посвященный специфике применения оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях. Курс состоит из 7 уроков, охватывающих преимущества, подготовку, техники полетов и устранение неисправностей, а его лектором является инженер батальона SIGNUM Виталий "Солома".

В Армия+ запустили курс о дронах на оптоволокне

В приложении "Армия+" появился новый учебный курс - "Дроны на оптоволокне. Основы использования". Он посвящен специфике применения оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этот формат дронов имеет ряд преимуществ, в частности устойчивость к средствам РЭБ, но требует от пилотов специальных навыков, точного планирования маршрутов и знания особенностей эксплуатации.

Лектор курса: Виталий "Солома", инженер батальона беспилотных систем SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

В ведомстве сообщили, что курс состоит из 7 тематических уроков, ведущих от базовых понятий к практическим навыкам, а именно:

  • преимущества и ограничения оптоволоконных дронов, в частности нечувствительность к РЭБ;
    • подготовка оптоволокна и оборудования: типы коннекторов, хранение и транспортировка катушки;
      • предполетный чек-лист и этапы подготовки к миссии;
        • типичные неисправности (отсутствие видео, проблемы с управлением, обрыв волокна) и способы их устранения;
          • техники полетов «на поводке»;
            • планирование и тактика поражения целей;
              • завершение миссии: проверки после полета и необходимые отчетные процедуры.

                После отдельных блоков предусмотрены промежуточные тесты, а в конце – финальный экзамен. В случае успешной сдачи участники получают электронный сертификат, подтверждающий усвоение знаний

                - говорится в сообщении.

                В Армия+ теперь доступно 17 учебных курсов. Более 150 тысяч военных проходят обучение в приложении: от технических тем об основах БПЛА или связи на поле боя до психологической подготовки и финансовой грамотности.

                Напомним

                Минобороны Украины обнародовало детали обновленного курса базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 51 день, действующего с июля 2025 года. Программа включает 42 дня занятий, 7 выходных и 2 дня для административных процедур, с акцентом на огневую подготовку и защиту от БПЛА.

                Минобороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет - Зеленский03.11.25, 20:46 • 2847 просмотров

                Вита Зеленецкая

                Война в УкраинеТехнологии
                Техника
                Военное положение
                Война в Украине
                Украина