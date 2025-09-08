В агресії рф проти України, Орбан бачить перемогу першої - угорські ЗМІ про захід у Кетче

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також вказував на загрози Євросоюзу, що той буцімто "перебуває у стані розпаду", а ще беззмінний очільник угорської партії "Фідес" побачив щось на кшталт "розділу України".

Передає УНН із посиланням на пропагандистські проурядові угорські ЗМІ.



Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на політичному заході у місті Кетче виступив з промовою, деякі "неймовірні" тези якої наразі публікують угорські ЗМІ. Зокрема очільник уряду сусідньої країни заявив, що росія буцімто "виграла" російсько-українську війну, а США це начебто "визнають" у рамках змін своєї стратегії. У контексті висновків, які є або начебто будуть мати вплив на думку Білого дома, Орбан також назвав наступне:

Вплив військової присутності КНР в Тихоокеанському регіоні. Орбан вважає, що "Китай повільно, але впевнено інтегруватиме регіон" у власну економіку. І до цього, очільник уряду Угорщини, ще додав проблеми з Європейським Союзом, який "залишається слабким" і навіть, за словами Орбана, - "перебуває у стані розпаду".

Довідково щодо нових "думок" Орбана стосовно України: видання "Magyar Nemzet" пише:

"Прем'єр-міністр (Віктор Орбан - ред.) наголосив, що доля України, здається, вирішена, розділ країни вже розпочався".

Щодо стану справ Євросоюзу, з точки зору Орбана:

"Європейський Союз наразі перебуває у стані розпаду .. Прем’єр-міністр наголосив, що вихід – це глибока реорганізація Союзу". Зауважимо, що далі угорський прем'єр пояснив, як він бачить "порятунок". Серед висновків ідеться про те, що тільки "циклічна, гнучка структура може забезпечити співпрацю європейських країн на різних рівнях".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що "не вважає себе антиукраїнським і прагне майбутнього для України".

Ми не хочемо штовхати Україну нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо розвал сусідньої країни нам також не на користь