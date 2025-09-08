В агресії рф проти України, Орбан бачить перемогу першої - угорські ЗМІ про захід у Кетче

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
08:37 • 2236 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 9458 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 16533 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 31245 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 55762 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 71906 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 78349 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 117626 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 99322 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54573 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
55%
755мм
Популярнi новини
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони8 вересня, 00:00 • 11241 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ8 вересня, 01:49 • 12734 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 12003 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 10748 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 8070 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 8264 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 10831 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 12084 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 117625 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 99321 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 8264 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 21890 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 27050 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 59108 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 115902 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт

В агресії рф проти України, Орбан бачить перемогу першої - угорські ЗМІ про захід у Кетче

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про перемогу Росії у війні та початок розділу України. Він також стверджує, що Євросоюз перебуває у стані розпаду.

В агресії рф проти України, Орбан бачить перемогу першої - угорські ЗМІ про захід у Кетче

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також вказував на загрози Євросоюзу, що той буцімто "перебуває у стані розпаду", а ще беззмінний очільник угорської партії "Фідес" побачив щось на кшталт "розділу України".

Передає УНН із посиланням на пропагандистські проурядові угорські ЗМІ.

Деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на політичному заході у місті Кетче виступив з промовою, деякі "неймовірні" тези якої наразі публікують угорські ЗМІ. Зокрема очільник уряду сусідньої країни заявив, що росія буцімто "виграла" російсько-українську війну, а США це начебто "визнають" у рамках змін своєї стратегії. У контексті висновків, які є або начебто будуть мати вплив на думку Білого дома, Орбан також назвав наступне:

Вплив військової присутності КНР в Тихоокеанському регіоні. Орбан вважає, що "Китай повільно, але впевнено інтегруватиме регіон" у власну економіку. І до цього, очільник уряду Угорщини, ще додав проблеми з Європейським Союзом, який "залишається слабким" і навіть, за словами Орбана, - "перебуває у стані розпаду".

Довідково щодо нових "думок" Орбана стосовно України: видання "Magyar Nemzet" пише:

"Прем'єр-міністр (Віктор Орбан - ред.) наголосив, що доля України, здається, вирішена, розділ країни вже розпочався".

Щодо стану справ Євросоюзу, з точки зору Орбана:

"Європейський Союз наразі перебуває у стані розпаду .. Прем’єр-міністр наголосив, що вихід – це глибока реорганізація Союзу". Зауважимо, що далі угорський прем'єр пояснив, як він бачить "порятунок". Серед висновків ідеться про те, що тільки "циклічна, гнучка структура може забезпечити співпрацю європейських країн на різних рівнях".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що "не вважає себе антиукраїнським і прагне майбутнього для України".

Ми не хочемо штовхати Україну нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо розвал сусідньої країни нам також не на користь

- заявляв Орбан. 

5 вересня президент Зеленський та прем'єр-міністр Словаччини Фіцо провели предметну розмову. Зеленський повідомив Фіцо про свою розмову з Дональдом Трампом.

путін готовий зустрітися із Зеленським не лише в москві - Фіцо06.09.25, 23:13 • 3734 перегляди

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Фейкові новини
Державний кордон України
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Словаччина
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан