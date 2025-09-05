Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо завершилася, передає УНН із посиланням на Dennik N.

Деталі

Президент України назвав переговори предметними.

"Дякую за цей візит. Ми мали предметну розмову. Важливо, щоб цей наш діалог існував. Ми його продовжимо", – сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що повідомив Фіцо про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом та результати зустрічі Коаліції охочих у четвер.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Європейської Ради Антоніо Кошта зустрілися сьогодні на прикордонному пункті з Україною.