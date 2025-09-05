Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ
Президент Зеленский и премьер-министр Словакии Фицо провели предметный разговор. Зеленский сообщил Фицо о своем разговоре с Дональдом Трампом и результатах встречи Коалиции желающих.
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершилась, передает УНН со ссылкой на Dennik N.
Детали
Президент Украины назвал переговоры предметными.
"Спасибо за этот визит. У нас был предметный разговор. Важно, чтобы этот наш диалог существовал. Мы его продолжим", – сказал Зеленский.
Зеленский сказал, что сообщил Фицо о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах встречи Коалиции желающих в четверг.
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Европейского Совета Антонио Кошта встретились сегодня на пограничном пункте с Украиной.