Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Президент Зеленский и премьер-министр Словакии Фицо провели предметный разговор. Зеленский сообщил Фицо о своем разговоре с Дональдом Трампом и результатах встречи Коалиции желающих.

Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершилась, передает УНН со ссылкой на Dennik N.

Детали

Президент Украины назвал переговоры предметными.

"Спасибо за этот визит. У нас был предметный разговор. Важно, чтобы этот наш диалог существовал. Мы его продолжим", – сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что сообщил Фицо о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах встречи Коалиции желающих в четверг.

Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде - СМИ05.09.25, 16:03 • 1436 просмотров

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Европейского Совета Антонио Кошта встретились сегодня на пограничном пункте с Украиной.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Государственная граница Украины
Европейский совет
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Словакия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина