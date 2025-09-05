Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершилась, передает УНН со ссылкой на Dennik N.

Детали

Президент Украины назвал переговоры предметными.

"Спасибо за этот визит. У нас был предметный разговор. Важно, чтобы этот наш диалог существовал. Мы его продолжим", – сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что сообщил Фицо о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах встречи Коалиции желающих в четверг.

Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде - СМИ

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Европейского Совета Антонио Кошта встретились сегодня на пограничном пункте с Украиной.