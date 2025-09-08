$41.350.00
7 вересня, 16:45
Орбан: Розпад України не відповідає інтересам Угорщини
Орбан: Розпад України не відповідає інтересам Угорщини

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає себе антиукраїнським і прагне майбутнього для України. Він підкреслив, що розпад сусідньої країни не відповідає інтересам Будапешта.

Орбан: Розпад України не відповідає інтересам Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає себе антиукраїнським і прагне майбутнього для України, адже її розпад не відповідає інтересам Будапешта. Про це інформує Index, передає УНН.

Деталі

Коментуючи російсько-українську війну, Орбан висловив своє бачення цілей сторін, які, на його думку, зацікавлені в продовженні конфлікту.

Ми не хочемо штовхати Україну нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо розвал сусідньої країни нам також не на користь

- підкреслив прем'єр-міністр, додавши, що продовження війни є програшною стратегією.

Угорський політик вважає, що росія хоче зупинити розширення Заходу, Україна – зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу.

Натомість, мета Європейського Союзу – підтримувати війну, щоб вибороти позицію великої сили, а Сполучені Штати Америки прагнуть досягти домовленостей і підпорядкувати ЄС економічно Америці. 

За словами Віктора Орбана, під час війни Євросоюз поводиться як "кульгава качка" і має вести переговори щодо заходів безпеки з росією, а не зі США.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому не бачить підстав для претензій з боку Угорщини. Він готовий до діалогу та зустрічі з прем’єром Орбаном для обговорення всіх питань.

Віта Зеленецька

Політика
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан