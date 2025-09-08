Орбан: Розпад України не відповідає інтересам Угорщини
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає себе антиукраїнським і прагне майбутнього для України, адже її розпад не відповідає інтересам Будапешта. Про це інформує Index, передає УНН.
Деталі
Коментуючи російсько-українську війну, Орбан висловив своє бачення цілей сторін, які, на його думку, зацікавлені в продовженні конфлікту.
Ми не хочемо штовхати Україну нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо розвал сусідньої країни нам також не на користь
Угорський політик вважає, що росія хоче зупинити розширення Заходу, Україна – зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу.
Натомість, мета Європейського Союзу – підтримувати війну, щоб вибороти позицію великої сили, а Сполучені Штати Америки прагнуть досягти домовленостей і підпорядкувати ЄС економічно Америці.
За словами Віктора Орбана, під час війни Євросоюз поводиться як "кульгава качка" і має вести переговори щодо заходів безпеки з росією, а не зі США.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому не бачить підстав для претензій з боку Угорщини. Він готовий до діалогу та зустрічі з прем’єром Орбаном для обговорення всіх питань.
