Угорщина не підтримує вступ України до ЄС - Сіярто

Угорщину не цікавить, що думають у росії, а тому і далі не підтримують вступ України до ЄС. Про це написав у соцмережі Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає УНН.

Володимир Зеленський сьогодні провів переговори з головою Європейської ради і, звичайно, у своїй заяві знову згадав про нас. На його думку, відмова Угорщини від членства України в ЄС є незрозумілою, оскільки навіть росіяни не виступають проти цього. Що ж, президент Зеленський знову виходив з власних міркувань. На відміну від нього, наша позиція не визначається з-за кордону. Нас не цікавить, що думають у москві про членство України в ЄС. Нас цікавить, що думають угорці, а вони висловили свою думку: вони не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС