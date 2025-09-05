Угорщина не підтримує вступ України до ЄС - Сіярто
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримуватиме вступ України до ЄС. Він зазначив, що позиція Угорщини не залежить від москви, а ґрунтується на думці угорців, які не бажають членства України в ЄС.
Угорщину не цікавить, що думають у росії, а тому і далі не підтримують вступ України до ЄС. Про це написав у соцмережі Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає УНН.
Володимир Зеленський сьогодні провів переговори з головою Європейської ради і, звичайно, у своїй заяві знову згадав про нас. На його думку, відмова Угорщини від членства України в ЄС є незрозумілою, оскільки навіть росіяни не виступають проти цього. Що ж, президент Зеленський знову виходив з власних міркувань. На відміну від нього, наша позиція не визначається з-за кордону. Нас не цікавить, що думають у москві про членство України в ЄС. Нас цікавить, що думають угорці, а вони висловили свою думку: вони не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС
Він заявив, що угорці не хочуть, щоб українці "зруйнували угорських фермерів, ринок праці безпеку".
Тож хоч президент Зеленський і довіряє росіянам, ми не будемо підтримувати вступ України до ЄС
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україні "не можна" вступати в Європейський Союз через низку причин.