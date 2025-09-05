Угорщина не підтримує вступ України до ЄС - Сіярто

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 6722 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 12720 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 17670 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 16295 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 28931 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 38300 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 33780 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 61004 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 45056 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 56253 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.3м/с
62%
754мм
Популярнi новини
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар5 вересня, 10:18 • 17618 перегляди
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC5 вересня, 12:20 • 11687 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 19293 перегляди
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня5 вересня, 12:25 • 10709 перегляди
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ14:18 • 10403 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 17661 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 19343 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 44358 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 60994 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 43612 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Словаччина
Китай
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 31936 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 80753 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 31047 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 35757 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 37067 перегляди
Актуальне
Financial Times
Фейкові новини
The Times
Fox News
Ту-22М

Угорщина не підтримує вступ України до ЄС - Сіярто

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримуватиме вступ України до ЄС. Він зазначив, що позиція Угорщини не залежить від москви, а ґрунтується на думці угорців, які не бажають членства України в ЄС.

Угорщина не підтримує вступ України до ЄС - Сіярто

Угорщину не цікавить, що думають у росії, а тому і далі не підтримують вступ України до ЄС. Про це написав у соцмережі Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає УНН.

Володимир Зеленський сьогодні провів переговори з головою Європейської ради і, звичайно, у своїй заяві знову згадав про нас. На його думку, відмова Угорщини від членства України в ЄС є незрозумілою, оскільки навіть росіяни не виступають проти цього. Що ж, президент Зеленський знову виходив з власних міркувань. На відміну від нього, наша позиція не визначається з-за кордону. Нас не цікавить, що думають у москві про членство України в ЄС. Нас цікавить, що думають угорці, а вони висловили свою думку: вони не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС 

- написав Сіярто.

Він заявив, що угорці не хочуть, щоб українці "зруйнували угорських фермерів, ринок праці безпеку".

Тож хоч президент Зеленський і довіряє росіянам, ми не будемо підтримувати вступ України до ЄС 

- додав Сіярто.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україні "не можна" вступати в Європейський Союз через низку причин.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Петер Сіярто
Європейська рада
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна