Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС - Сийярто

Венгрию не интересует, что думают в россии, а потому и дальше не поддерживают вступление Украины в ЕС. Об этом написал в соцсети Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.

Владимир Зеленский сегодня провел переговоры с председателем Европейского совета и, конечно, в своем заявлении снова упомянул о нас. По его мнению, отказ Венгрии от членства Украины в ЕС является непонятным, поскольку даже россияне не выступают против этого. Что ж, президент Зеленский снова исходил из собственных соображений. В отличие от него, наша позиция не определяется из-за границы. Нас не интересует, что думают в Москве о членстве Украины в ЕС. Нас интересует, что думают венгры, а они высказали свое мнение: они не хотят, чтобы Украина стала членом ЕС - написал Сийярто.

Он заявил, что венгры не хотят, чтобы украинцы "разрушили венгерских фермеров, рынок труда, безопасность".

Поэтому хоть президент Зеленский и доверяет россиянам, мы не будем поддерживать вступление Украины в ЕС - добавил Сийярто.

Напомним

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украине "нельзя" вступать в Европейский Союз по ряду причин.