Орбан: Распад Украины не отвечает интересам Венгрии

7 сентября, 16:45 • 10092 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 24545 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 37383 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 55736 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 69732 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101629 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 85002 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52979 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57201 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 80218 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение7 сентября, 13:33 • 5232 просмотра
Макрон отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину7 сентября, 13:58 • 7746 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление7 сентября, 14:10 • 11004 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы7 сентября, 14:53 • 14360 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню7 сентября, 16:35 • 10144 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 101626 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 84999 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 80214 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 59149 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 80926 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Кременчуг
Запорожье
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 15257 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 21099 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 53614 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 109142 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 50601 просмотра
Шахед-136
Фейковые новости
9К720 Искандер
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Орбан: Распад Украины не отвечает интересам Венгрии

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает себя антиукраинским и стремится к будущему для Украины. Он подчеркнул, что распад соседней страны не отвечает интересам Будапешта.

Орбан: Распад Украины не отвечает интересам Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает себя антиукраинским и стремится к будущему для Украины, ведь ее распад не отвечает интересам Будапешта. Об этом информирует Index, передает УНН.

Детали

Комментируя российско-украинскую войну, Орбан высказал свое видение целей сторон, которые, по его мнению, заинтересованы в продолжении конфликта.

Мы не хотим толкать Украину никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам также не на пользу

- подчеркнул премьер-министр, добавив, что продолжение войны является проигрышной стратегией.

Венгерский политик считает, что Россия хочет остановить расширение Запада, Украина – сохранить поступление финансовой помощи и избежать экономического коллапса.

В то же время, цель Европейского Союза – поддерживать войну, чтобы завоевать позицию великой силы, а Соединенные Штаты Америки стремятся достичь договоренностей и подчинить ЕС экономически Америке.

По словам Виктора Орбана, во время войны Евросоюз ведет себя как "хромая утка" и должен вести переговоры по мерам безопасности с Россией, а не с США.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. Он готов к диалогу и встрече с премьером Орбаном для обсуждения всех вопросов.

