Орбан: Распад Украины не отвечает интересам Венгрии
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает себя антиукраинским и стремится к будущему для Украины. Он подчеркнул, что распад соседней страны не отвечает интересам Будапешта.
Детали
Комментируя российско-украинскую войну, Орбан высказал свое видение целей сторон, которые, по его мнению, заинтересованы в продолжении конфликта.
Мы не хотим толкать Украину никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам также не на пользу
Венгерский политик считает, что Россия хочет остановить расширение Запада, Украина – сохранить поступление финансовой помощи и избежать экономического коллапса.
В то же время, цель Европейского Союза – поддерживать войну, чтобы завоевать позицию великой силы, а Соединенные Штаты Америки стремятся достичь договоренностей и подчинить ЕС экономически Америке.
По словам Виктора Орбана, во время войны Евросоюз ведет себя как "хромая утка" и должен вести переговоры по мерам безопасности с Россией, а не с США.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. Он готов к диалогу и встрече с премьером Орбаном для обсуждения всех вопросов.
