В агрессии РФ против Украины Орбан видит победу первой - венгерские СМИ о мероприятии в Кетче

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в войне России против Украины, по его мнению, где-то есть "победа РФ". Глава правительства Венгрии также утверждает, что Евросоюз по своей политике движется к состоянию "распада".

В агрессии РФ против Украины Орбан видит победу первой - венгерские СМИ о мероприятии в Кетче

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также указывал на угрозы Евросоюзу, что тот якобы "находится в состоянии распада", а еще бессменный глава венгерской партии "Фидес" увидел нечто вроде "раздела Украины".

Передает УНН со ссылкой на пропагандистские проправительственные венгерские СМИ.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на политическом мероприятии в городе Кетче выступил с речью, некоторые "невероятные" тезисы которой сейчас публикуют венгерские СМИ. В частности, глава правительства соседней страны заявил, что Россия якобы "выиграла" российско-украинскую войну, а США это якобы "признают" в рамках изменений своей стратегии. В контексте выводов, которые есть или якобы будут иметь влияние на мнение Белого дома, Орбан также назвал следующее:

Влияние военного присутствия КНР в Тихоокеанском регионе. Орбан считает, что "Китай медленно, но уверенно будет интегрировать регион" в собственную экономику. И к этому, глава правительства Венгрии, еще добавил проблемы с Европейским Союзом, который "остается слабым" и даже, по словам Орбана, - "находится в состоянии распада".

Справка о новых "мыслях" Орбана относительно Украины: издание "Magyar Nemzet" пишет:

"Премьер-министр (Виктор Орбан - ред.) подчеркнул, что судьба Украины, кажется, решена, раздел страны уже начался".

Относительно состояния дел Евросоюза, с точки зрения Орбана:

"Европейский Союз сейчас находится в состоянии распада... Премьер-министр подчеркнул, что выход – это глубокая реорганизация Союза". Отметим, что далее венгерский премьер объяснил, как он видит "спасение". Среди выводов говорится о том, что только "циклическая, гибкая структура может обеспечить сотрудничество европейских стран на разных уровнях".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что "не считает себя антиукраинским и стремится к будущему для Украины".

Мы не хотим толкать Украину никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам тоже не на пользу

- заявлял Орбан. 

5 сентября президент Зеленский и премьер-министр Словакии Фицо провели предметный разговор. Зеленский сообщил Фицо о своем разговоре с Дональдом Трампом.

Игорь Тележников

