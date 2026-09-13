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Усі пункти пропуску через кордон України працюють у штатному режимі - ДПСУ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

В Україні відновили штатну роботу всіх пунктів пропуску, зокрема п’яти на Одещині, які раніше атакували росіяни. Державні структури і контролюючі служби зробили все можливе, щоб максимально швидко поновити пропускні операції.

Усі пункти пропуску через кордон України працюють у штатному режимі - ДПСУ

Усі пункти пропуску через державний кордон України наразі працюють у штатному режимі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наразі в Україні всі пункти пропуску працюють у штатному режимі, навіть ті, які раніше обстрілювали росіяни.

На щастя, зараз всі пункти пропуску функціонують в штатному режимі, і навіть ті, які піддавалися атакам з боку ворога. Нагадаю, це за останній час було п'ять пунктів пропуску в межах Одеської області - чотири з них на кордоні з Молдовою і один на кордоні з Румунією

- сказав Демченко в ефірі телемарафону.

Він додав, що всі державні структури і контролюючі служби зробили все можливе, щоб максимально швидко поновити пропускні операції в тих пунктах пропуску, які атакував ворог.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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