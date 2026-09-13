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Все пункты пропуска через границу Украины работают в штатном режиме — ГПСУ

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В Украине восстановили штатную работу всех пунктов пропуска, в том числе пяти в Одесской области, которые ранее атаковали россияне. Государственные структуры и контролирующие службы сделали все возможное, чтобы максимально быстро возобновить пропускные операции.

Все пункты пропуска через границу Украины работают в штатном режиме — ГПСУ

Все пункты пропуска через государственную границу Украины в настоящее время работают в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в настоящее время в Украине все пункты пропуска работают в штатном режиме, даже те, которые ранее обстреливали россияне.

К счастью, сейчас все пункты пропуска функционируют в штатном режиме, и даже те, которые подвергались атакам со стороны врага. Напомню, за последнее время это были пять пунктов пропуска в пределах Одесской области — четыре из них на границе с Молдовой и один на границе с Румынией

- сказал Демченко в эфире телемарафона.

Он добавил, что все государственные структуры и контролирующие службы сделали все возможное, чтобы максимально быстро возобновить пропускные операции в тех пунктах пропуска, которые атаковал враг.

Напомним

Украина ввела специальный пограничный режим в полосе шириной один километр вдоль государственной границы с Россией и Беларусью.

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Вадим Хлюдзинский

ОбществоУНН-Одесса
Государственная граница Украины
Беларусь
Одесская область
Государственная пограничная служба Украины
Румыния
Украина
Молдова