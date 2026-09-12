В Румынии на границе с Украиной обнаружили обломки четырёх БПЛА с взрывными зарядами

В Румынии в течение пятницы, 11 сентября, обнаружили обломки нескольких БПЛА, некоторые — с боевой частью. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Министерство обороны Румынии, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в течение 11 сентября в Румынии были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов в районе Констанцы, граничащего с Украиной уезда Тулча и в Чёрном море.

Несколько фрагментов воздушных дронов, некоторые из них со взрывными зарядами, были найдены в пятницу ... в нескольких населённых пунктах уездов Констанца и Тулча, а также в Чёрном море. Фрагменты были обнаружены и нейтрализованы специалистами — говорится в сообщении.

Специалисты Минобороны считают, что речь идёт об обломках четырёх БПЛА — в том числе дрона-перехватчика, в котором ещё оставался неразорвавшийся заряд. Все обломки безопасно нейтрализовали.

Напомним

Самолёт, на котором Президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, во время взлёта из Молдовы во вторник чуть не столкнулся с беспилотником.

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