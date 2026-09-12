У Румунії знайшли уламки чотирьох БпЛА з вибуховими зарядами на прикордонні з Україною
Київ • УНН
У Румунії виявили уламки чотирьох БпЛА в Констанці, Тулчі та Чорному морі. Частина дронів мала вибухові заряди, усі уламки нейтралізували.
У Румунії упродовж п'ятниці, 11 вересня, виявили уламки кількох БпЛА, деякі - з бойовою частиною. Про це повідомляє Digi24 з посиланням на Міністерство оборони Румунії, інформує УНН.
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Зазначається, що упродовж 11 вересня в Румунії виявлено уламки безпілотних літальних апаратів у районі Констанци, прикордонного з Україною повіту Тулча та у Чорному морі.
Кілька фрагментів повітряних дронів, деякі з них із вибуховими зарядами, були знайдені в п'ятницю ... у кількох населених пунктах повітів Констанца та Тулча, а також у Чорному морі. Фрагменти були виявлені та нейтралізовані фахівцями
Фахівці Міноборони вважають, що йдеться про уламки чотирьох БпЛА – у тому числі дрон-перехоплювач, у якому ще залишався нерозірваний заряд. Усі уламки безпечно нейтралізували.
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