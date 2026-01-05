Урядові сили Ємену повернули контроль над портом Мукалла та провінцією Хадрамаут
Уряд Ємену за підтримки Саудівської Аравії відновив контроль над містом Мукалла та провінцією Хадрамаут. Це сталося після серії авіаударів саудівської коаліції по позиціях сепаратистів.
Міжнародно визнаний уряд Ємену за підтримки Саудівської Аравії відновив контроль над містом Мукалла - столицею провінції Хадрамаут. Повернення стратегічного портового міста відбулося в неділю, 4 січня, після серії авіаударів саудівської коаліції по позиціях сепаратистів. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Підтримувана Об’єднаними Арабськими Еміратами Південна перехідна рада (ППР) вивела свої підрозділи з військових таборів у містах Аль-Катн та Сейюн. Війська урядових Сил національного щита зайняли ключові об’єкти інфраструктури, зокрема аеропорт Аль-Райян. Місцеві мешканці вітали колони бронетехніки на вулицях звільненої столиці регіону.
Контекст конфлікту всередині коаліції
Напруженість у багатому на нафту регіоні зросла минулого місяця, коли сили південних сепаратистів увійшли до губернаторств Хадрамаут і Махра, витіснивши звідти проурядові частини.
Цей інцидент висвітлив глибокі розбіжності всередині коаліції: Саудівська Аравія підтримує офіційний уряд Ємену, тоді як ОАЕ надають допомогу сепаратистським рухам, що прагнуть незалежності півдня.
Ситуація ускладнюється триваючою десятиліття громадянською війною в країні, де північні території залишаються під контролем підтримуваних Іраном повстанців-хуситів. Відновлення контролю над Хадрамаутом є критично важливим для економічної стабільності уряду через нафтові ресурси провінції.
