Урядові сили Ємену повернули контроль над портом Мукалла та провінцією Хадрамаут

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 січня, 15:52 • 13764 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 23154 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 45991 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 32204 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 44721 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 53139 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58641 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55910 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51166 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66377 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.7м/с
78%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 22482 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 13081 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 10864 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 12080 перегляди
У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"Video18:50 • 7056 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 95534 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 114202 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 123596 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 259601 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 195574 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Іран
Харків
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 12082 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 10868 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 13082 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 23753 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71000 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The Hill

Урядові сили Ємену повернули контроль над портом Мукалла та провінцією Хадрамаут

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Уряд Ємену за підтримки Саудівської Аравії відновив контроль над містом Мукалла та провінцією Хадрамаут. Це сталося після серії авіаударів саудівської коаліції по позиціях сепаратистів.

Урядові сили Ємену повернули контроль над портом Мукалла та провінцією Хадрамаут

Міжнародно визнаний уряд Ємену за підтримки Саудівської Аравії відновив контроль над містом Мукалла - столицею провінції Хадрамаут. Повернення стратегічного портового міста відбулося в неділю, 4 січня, після серії авіаударів саудівської коаліції по позиціях сепаратистів. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Підтримувана Об’єднаними Арабськими Еміратами Південна перехідна рада (ППР) вивела свої підрозділи з військових таборів у містах Аль-Катн та Сейюн. Війська урядових Сил національного щита зайняли ключові об’єкти інфраструктури, зокрема аеропорт Аль-Райян. Місцеві мешканці вітали колони бронетехніки на вулицях звільненої столиці регіону.

Контекст конфлікту всередині коаліції

Напруженість у багатому на нафту регіоні зросла минулого місяця, коли сили південних сепаратистів увійшли до губернаторств Хадрамаут і Махра, витіснивши звідти проурядові частини.

Єменський Хадрамут оголосив "мирну операцію" з повернення військових об’єктів на тлі загострення в країні02.01.26, 11:44 • 4296 переглядiв

Цей інцидент висвітлив глибокі розбіжності всередині коаліції: Саудівська Аравія підтримує офіційний уряд Ємену, тоді як ОАЕ надають допомогу сепаратистським рухам, що прагнуть незалежності півдня.

Ситуація ускладнюється триваючою десятиліття громадянською війною в країні, де північні території залишаються під контролем підтримуваних Іраном повстанців-хуситів. Відновлення контролю над Хадрамаутом є критично важливим для економічної стабільності уряду через нафтові ресурси провінції. 

Південні сепаратисти Ємену погодилися на діалог із Саудівською Аравією після втрати ключових позицій04.01.26, 00:05 • 4378 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Ассошіейтед Прес
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Іран
Ємен