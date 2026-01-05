$42.170.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Правительственные силы Йемена вернули контроль над портом Мукалла и провинцией Хадрамаут

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Правительство Йемена при поддержке Саудовской Аравии восстановило контроль над городом Мукалла и провинцией Хадрамаут. Это произошло после серии авиаударов саудовской коалиции по позициям сепаратистов.

Правительственные силы Йемена вернули контроль над портом Мукалла и провинцией Хадрамаут

Международно признанное правительство Йемена при поддержке Саудовской Аравии восстановило контроль над городом Мукалла — столицей провинции Хадрамаут. Возвращение стратегического портового города произошло в воскресенье, 4 января, после серии авиаударов саудовской коалиции по позициям сепаратистов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Поддерживаемый Объединенными Арабскими Эмиратами Южный переходный совет (ЮПС) вывел свои подразделения из военных лагерей в городах Аль-Катн и Сейюн. Войска правительственных Сил национального щита заняли ключевые объекты инфраструктуры, в частности аэропорт Аль-Райян. Местные жители приветствовали колонны бронетехники на улицах освобожденной столицы региона.

Контекст конфликта внутри коалиции

Напряженность в богатом нефтью регионе возросла в прошлом месяце, когда силы южных сепаратистов вошли в губернаторства Хадрамаут и Махра, вытеснив оттуда проправительственные части.

Йеменский Хадрамаут объявил «мирную операцию» по возвращению военных объектов на фоне обострения в стране02.01.26, 11:44 • 4296 просмотров

Этот инцидент высветил глубокие разногласия внутри коалиции: Саудовская Аравия поддерживает официальное правительство Йемена, тогда как ОАЭ оказывают помощь сепаратистским движениям, стремящимся к независимости юга.

Ситуация осложняется продолжающейся десятилетия гражданской войной в стране, где северные территории остаются под контролем поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов. Восстановление контроля над Хадрамаутом является критически важным для экономической стабильности правительства из-за нефтяных ресурсов провинции. 

Южные сепаратисты Йемена согласились на диалог с Саудовской Аравией после потери ключевых позиций04.01.26, 00:05 • 4382 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
