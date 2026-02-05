$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 3066 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 4306 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 10609 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 20677 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 47682 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 25482 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25160 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 20918 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14128 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13914 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Популярнi новини
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 29732 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 28451 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 14213 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 19892 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 9008 перегляди
Уряд знову призначив волонтера Чмута членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Кабінет міністрів знову призначив волонтера Тараса Чмута членом наглядової ради "Агенції оборонних закупівель". Це рішення уряду №109-р підтвердив міністр оборони Михайло Федоров.

Уряд знову призначив волонтера Чмута членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Фото: t.me/zedigital/6623

Кабінет міністрів знову призначив волонтера Тараса Чмута членом наглядової ради державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Про це пише УНН з посиланням на розпорядження уряду №109-р та міністра оборони Михайла Федорова.

Деталі

Погодити кандидатуру Чмута Тараса Миколайовича на посаду члена наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" як представника держави

- йдеться в розпорядженні уряду.

Як зазначив Федоров, разом з Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради:

  • визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів. Закуповувати те, що показує ефективність на полі бою;
    • усе, що закуповується, має бути безпосередньо пов’язане з цілями війни та актуальними потребами;
      • контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується;
        • відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим;
          • побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій;
            • зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту.

              Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні. Тарас Чмут - ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони - від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель. Завдання Міноборони та АОЗ - зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою

               - написав Федоров.

              Доповнення

              Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру", голова фонду "Повернись живим".

              Зазначимо, у жовтні 2024 року Тараса Чмута та Юрія Джигара було призначено на посади членів наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель", як представників держави.

              У січні 2025 року Чмута було звільнено з вказаної посади.

              Нагадаємо

              Міністр оборони України Михайло Федоров призначив Валерію Іонан своєю радницею з міжнародних проєктів. Вона працювала в Мінцифри, координувала співпрацю з Google, Cisco, Microsoft та іншими компаніями.

              Павло Башинський

