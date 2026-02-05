Уряд знову призначив волонтера Чмута членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Київ • УНН
Кабінет міністрів знову призначив волонтера Тараса Чмута членом наглядової ради "Агенції оборонних закупівель". Це рішення уряду №109-р підтвердив міністр оборони Михайло Федоров.
Деталі
Погодити кандидатуру Чмута Тараса Миколайовича на посаду члена наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" як представника держави
Як зазначив Федоров, разом з Чмутом обговорили ключові завдання, які Міністерство оборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради:
- визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів. Закуповувати те, що показує ефективність на полі бою;
- усе, що закуповується, має бути безпосередньо пов’язане з цілями війни та актуальними потребами;
- контроль якості та своєчасного постачання всього, що закуповується;
- відстеження постачань, щоб скоротити затримки між оплатою і реальною поставкою та забезпечення вчасного надходження оснащення військовим;
- побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій;
- зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту.
Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених урядом завдань, дотримання законодавства та прозорість роботи. Призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні. Тарас Чмут - ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони - від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель. Завдання Міноборони та АОЗ - зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою
Доповнення
Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру", голова фонду "Повернись живим".
Зазначимо, у жовтні 2024 року Тараса Чмута та Юрія Джигара було призначено на посади членів наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель", як представників держави.
У січні 2025 року Чмута було звільнено з вказаної посади.
Нагадаємо
