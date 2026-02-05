$43.170.02
Правительство снова назначило волонтера Чмута членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Кабинет министров снова назначил волонтера Тараса Чмута членом наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок". Это решение правительства №109-р подтвердил министр обороны Михаил Федоров.

Правительство снова назначило волонтера Чмута членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок
Фото: t.me/zedigital/6623

Кабинет министров вновь назначил волонтера Тараса Чмута членом наблюдательного совета государственного предприятия "Агентство оборонных закупок". Об этом пишет УНН со ссылкой на распоряжение правительства №109-р и министра обороны Михаила Федорова.

Детали

Согласовать кандидатуру Чмута Тараса Николаевича на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" как представителя государства

- говорится в распоряжении правительства.

Как отметил Федоров, вместе с Чмутом обсудили ключевые задачи, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета:

  • определение реальных потребностей фронта и обеспечение максимальной прозрачности всех процессов. Закупать то, что показывает эффективность на поле боя;
    • все, что закупается, должно быть непосредственно связано с целями войны и актуальными потребностями;
      • контроль качества и своевременной поставки всего, что закупается;
        • отслеживание поставок, чтобы сократить задержки между оплатой и реальной поставкой и обеспечить своевременное поступление оснащения военным;
          • построение гибкой и динамичной системы закупок, способной реагировать на цикл инноваций;
            • снижение цены благодаря прозрачной конкуренции и антикоррупционному эффекту.

              Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных правительством задач, соблюдение законодательства и прозрачность работы. Назначение Тараса Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет достигать целей в войне. Тарас Чмут - эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны - от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок. Задача Минобороны и АОЗ - сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя

               - написал Федоров.

              Дополнение

              Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра", глава фонда "Вернись живым".

              Отметим, в октябре 2024 года Тарас Чмут и Юрий Джигар были назначены на должности членов наблюдательного совета государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" как представителей государства.

              В январе 2025 года Чмут был уволен с указанной должности.

              Напомним

              Министр обороны Украины Михаил Федоров назначил Валерию Ионан своей советницей по международным проектам. Она работала в Минцифры, координировала сотрудничество с Google, Cisco, Microsoft и другими компаниями.

              Павел Башинский

              Война в УкраинеПолитика
              Кабинет Министров Украины
              Война в Украине
              благотворительность
              Михаил Федоров
              Министерство обороны Украины
              Майкрософт
              Google