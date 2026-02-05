Правительство снова назначило волонтера Чмута членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок
Киев • УНН
Кабинет министров снова назначил волонтера Тараса Чмута членом наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок". Это решение правительства №109-р подтвердил министр обороны Михаил Федоров.
Детали
Согласовать кандидатуру Чмута Тараса Николаевича на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" как представителя государства
Как отметил Федоров, вместе с Чмутом обсудили ключевые задачи, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета:
- определение реальных потребностей фронта и обеспечение максимальной прозрачности всех процессов. Закупать то, что показывает эффективность на поле боя;
- все, что закупается, должно быть непосредственно связано с целями войны и актуальными потребностями;
- контроль качества и своевременной поставки всего, что закупается;
- отслеживание поставок, чтобы сократить задержки между оплатой и реальной поставкой и обеспечить своевременное поступление оснащения военным;
- построение гибкой и динамичной системы закупок, способной реагировать на цикл инноваций;
- снижение цены благодаря прозрачной конкуренции и антикоррупционному эффекту.
Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных правительством задач, соблюдение законодательства и прозрачность работы. Назначение Тараса Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ и поможет достигать целей в войне. Тарас Чмут - эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны - от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок. Задача Минобороны и АОЗ - сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя
Дополнение
Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра", глава фонда "Вернись живым".
Отметим, в октябре 2024 года Тарас Чмут и Юрий Джигар были назначены на должности членов наблюдательного совета государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" как представителей государства.
В январе 2025 года Чмут был уволен с указанной должности.
Напомним
Министр обороны Украины Михаил Федоров назначил Валерию Ионан своей советницей по международным проектам. Она работала в Минцифры, координировала сотрудничество с Google, Cisco, Microsoft и другими компаниями.