Ексклюзив
15:45 • 500 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 3144 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 7398 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 11227 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 9830 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 11605 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14379 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 25086 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16091 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39928 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 25086 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 135155 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 140513 перегляди
Уряд дозволив підприємствам отримувати додаткове озброєння для захисту критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Кабмін дозволив компаніям отримувати озброєння зі складів ЗСУ для захисту критичної інфраструктури. Це розширює можливості пооб’єктного захисту стратегічних підприємств.

Уряд дозволив підприємствам отримувати додаткове озброєння для захисту критичної інфраструктури

Україна розширює можливості пооб’єктного захисту стратегічних підприємств, інтегруючи приватні групи ППО до єдиної державної системи протиповітряної оборони. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів вніс зміни до експериментального проєкту, дозволивши компаніям незалежно від форми власності отримувати засоби ураження зі складів ЗСУ. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з ухваленими змінами, Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам озброєння та боєприпаси, які наразі не використовуються бойовими підрозділами. Свириденко підкреслила, що для кожного об’єкта прийматиметься індивідуальне рішення, а персонал груп ППО проходитиме обов’язкове навчання та сертифікацію у закладах Міністерства оборони.

У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ

– зазначила прем'єрка.

Стратегічні цілі захисту неба та аналіз ефективності атак

Міністр оборони Михайло Федоров своєю чергою наголосив, що пріоритетом держави є стовідсоткова ідентифікація повітряних загроз та перехоплення щонайменше 95% ворожих ракет і дронів. Для цього впроваджено систему After Action Review для аналізу кожної атаки та сформовано командування "малої" ППО, яке координує дії цивільних груп із Повітряними силами та регіональними адміністраціями.

Ми вже впровадили систему After Action Review для аналізу атак, сформували командування "малої" ППО та розробили концепцію системного захисту від шахедів, яку поетапно реалізуємо. Налагодили координацію між Повітряними силами, військовими адміністраціями та новим командуванням. Керівники регіонів отримали можливість у режимі реального часу аналізувати ефективність ППО

– повідомив Михайло Федоров.

Нові правила інвентаризації та сертифікація персоналу

Окрім надання зброї, Уряд оновив порядок обліку та зберігання засобів ППО, запровадивши чіткі кваліфікаційні вимоги до складу груп захисту на підприємствах. Передання озброєння відбуватиметься виключно на період дії експериментального проєкту, що дозволяє оперативно залучати приватні спроможності для відбиття масованих атак агресора. Такий підхід створює багаторівневу систему оборони, де кожен стратегічний об’єкт отримує власний інструментарій для знищення повітряних цілей у реальному часі.

Міноборони змінює підхід до кодифікації та пришвидшує постачання зброї на фронт – Федоров

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Енергетика
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Юлія Свириденко
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна