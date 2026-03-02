Уряд дозволив підприємствам отримувати додаткове озброєння для захисту критичної інфраструктури

Україна розширює можливості пооб’єктного захисту стратегічних підприємств, інтегруючи приватні групи ППО до єдиної державної системи протиповітряної оборони. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів вніс зміни до експериментального проєкту, дозволивши компаніям незалежно від форми власності отримувати засоби ураження зі складів ЗСУ. Про це пише УНН.

Згідно з ухваленими змінами, Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам озброєння та боєприпаси, які наразі не використовуються бойовими підрозділами. Свириденко підкреслила, що для кожного об’єкта прийматиметься індивідуальне рішення, а персонал груп ППО проходитиме обов’язкове навчання та сертифікацію у закладах Міністерства оборони.

У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ

Міністр оборони Михайло Федоров своєю чергою наголосив, що пріоритетом держави є стовідсоткова ідентифікація повітряних загроз та перехоплення щонайменше 95% ворожих ракет і дронів. Для цього впроваджено систему After Action Review для аналізу кожної атаки та сформовано командування "малої" ППО, яке координує дії цивільних груп із Повітряними силами та регіональними адміністраціями.

Ми вже впровадили систему After Action Review для аналізу атак, сформували командування "малої" ППО та розробили концепцію системного захисту від шахедів, яку поетапно реалізуємо. Налагодили координацію між Повітряними силами, військовими адміністраціями та новим командуванням. Керівники регіонів отримали можливість у режимі реального часу аналізувати ефективність ППО