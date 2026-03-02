Міноборони змінює підхід до кодифікації та пришвидшує постачання зброї на фронт – Федоров
Київ • УНН
Міністерство оборони реформує систему кодифікації озброєння та військової техніки, щоб скоротити час від розробки виробу до його постачання у війська. Про це пише міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, уряд оновив три постанови, які змінюють підхід до кодифікації. Відтепер технічна оцінка виробу не залежить від підтвердження нагальної потреби, що дозволяє виробникам швидше проходити процедуру та відкривати можливість для закупівель.
Проводимо реформу кодифікації. Тепер технічна оцінка виробу не залежить від підтвердження потреби – це скорочує час від розробки до можливості постачання у війська
Серед ключових змін – можливість проходити кодифікацію незалежно від поточних планів закупівель. Також виробники самостійно затверджуватимуть технічні умови, а Міноборони здійснюватиме закупівлі відповідно до них.
Окремі спрощення стосуються боєприпасів. Процедура випробувань спрощується, щоб уникнути дублювання тестів та скоротити строки постачання.
Для безпілотних систем і засобів РЕБ тактичного рівня під час закупівлі достатньо сертифіката якості від виробника. Додаткові процедури державного контролю не застосовуються, однак відповідальність за якість повністю покладається на виробника.
Також спрощується порядок закупівлі вибухових речовин для виробників боєприпасів, що має пришвидшити виробництво.
Федоров наголосив, що за час повномасштабної війни в Україні фактично сформувалися нові технологічні ринки. Якщо на початку вторгнення дрони виробляли 7 компаній, то сьогодні їх понад 500. У сфері РЕБ кількість виробників зросла з 2 до близько 200, приватних компаній із виробництва ракет – з нуля до більш ніж 20, а наземних роботизованих комплексів – до понад 100.
Ми скорочуємо цикл від розробки зброї до її постачання на фронт
