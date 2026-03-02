$43.100.11
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 17917 перегляди
Міноборони змінює підхід до кодифікації та пришвидшує постачання зброї на фронт – Федоров

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міністерство оборони реформує систему кодифікації озброєння, щоб скоротити час від розробки виробу до його постачання у війська. Уряд оновив три постанови, які змінюють підхід до кодифікації.

Міноборони змінює підхід до кодифікації та пришвидшує постачання зброї на фронт – Федоров

Міністерство оборони реформує систему кодифікації озброєння та військової техніки, щоб скоротити час від розробки виробу до його постачання у війська. Про це пише міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, уряд оновив три постанови, які змінюють підхід до кодифікації. Відтепер технічна оцінка виробу не залежить від підтвердження нагальної потреби, що дозволяє виробникам швидше проходити процедуру та відкривати можливість для закупівель.

Проводимо реформу кодифікації. Тепер технічна оцінка виробу не залежить від підтвердження потреби – це скорочує час від розробки до можливості постачання у війська

– зазначив він.

Серед ключових змін – можливість проходити кодифікацію незалежно від поточних планів закупівель. Також виробники самостійно затверджуватимуть технічні умови, а Міноборони здійснюватиме закупівлі відповідно до них.

Окремі спрощення стосуються боєприпасів. Процедура випробувань спрощується, щоб уникнути дублювання тестів та скоротити строки постачання.

Для безпілотних систем і засобів РЕБ тактичного рівня під час закупівлі достатньо сертифіката якості від виробника. Додаткові процедури державного контролю не застосовуються, однак відповідальність за якість повністю покладається на виробника.

Також спрощується порядок закупівлі вибухових речовин для виробників боєприпасів, що має пришвидшити виробництво.

Федоров наголосив, що за час повномасштабної війни в Україні фактично сформувалися нові технологічні ринки. Якщо на початку вторгнення дрони виробляли 7 компаній, то сьогодні їх понад 500. У сфері РЕБ кількість виробників зросла з 2 до близько 200, приватних компаній із виробництва ракет – з нуля до більш ніж 20, а наземних роботизованих комплексів – до понад 100.

Ми скорочуємо цикл від розробки зброї до її постачання на фронт

– підсумував він.

Україна масштабуватиме Лінію дронів разом із Нідерландами - Федоров28.02.26, 19:35 • 5394 перегляди

Андрій Тимощенков

Політика
Техніка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
