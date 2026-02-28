Україна масштабуватиме Лінію дронів разом із Нідерландами - Федоров

$43.210.00
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 23593 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 24854 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 31803 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 37064 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 47219 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 44572 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49204 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 47222 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44299 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іран обіцяє "нищівну" відповідь на атаки Ізраїлю 28 лютого, 08:22
Катар перехопив дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі 28 лютого, 09:33
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки 28 лютого, 09:42
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ 28 лютого, 10:13
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg 28 лютого, 10:50
Топ культових горорів: класика, яка не старіє 27 лютого, 20:06
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом 27 лютого, 16:38
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України 27 лютого, 15:45
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA 27 лютого, 14:39
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція 27 лютого, 14:16
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Ліван
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки 28 лютого, 09:42
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди 27 лютого, 18:52
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові 27 лютого, 17:35
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера 27 лютого, 16:49
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком 27 лютого, 04:23
Україна масштабуватиме Лінію дронів разом із Нідерландами - Федоров

Київ • УНН

Україна та Нідерланди домовилися про масштабування проєкту Лінія дронів, який вже об'єднує понад 1000 екіпажів. Це дозволить залучити додаткові ресурси для знищення російських військових на фронті.

Україна масштабуватиме Лінію дронів разом із Нідерландами - Федоров

Україна домовилася з Нідерландами масштабувати Лінію дронів, що вже об’єднує понад 1 000 екіпажів і суттєво впливає на втрати російських військ на фронті. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Федоров розповів, що зустрівся з віцепремʼєр-міністеркою та міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус. Під час розмови вони домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту Лінія дронів.

Лінія дронів сьогодні обʼєднує понад 1 000 екіпажів. У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті

- пояснив він.

Водночас він зазначив, що наступним кроком є розвиток БпЛА-складників у корпусах та створення дронових полків, досвід яких буде масштабовано на всі корпуси.

Окремо міністри обговорили:

  • підтримку програми F-16;
    • протидію російському "тіньовому флоту";
      • розвиток радарного поля;
        • постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

          Україна отримає $38 мільярдів на оборону, значна частина піде на ППО - Федоров 12.02.26, 20:41

          Ольга Розгон

          Війна в УкраїніТехнології
          Техніка
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Михайло Федоров
          Нідерланди
          Україна
          F-16 Fighting Falcon