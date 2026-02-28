Україна масштабуватиме Лінію дронів разом із Нідерландами - Федоров
Київ • УНН
Україна та Нідерланди домовилися про масштабування проєкту Лінія дронів, який вже об'єднує понад 1000 екіпажів. Це дозволить залучити додаткові ресурси для знищення російських військових на фронті.
Україна домовилася з Нідерландами масштабувати Лінію дронів, що вже об’єднує понад 1 000 екіпажів і суттєво впливає на втрати російських військ на фронті. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
Федоров розповів, що зустрівся з віцепремʼєр-міністеркою та міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус. Під час розмови вони домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту Лінія дронів.
Лінія дронів сьогодні обʼєднує понад 1 000 екіпажів. У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті
Водночас він зазначив, що наступним кроком є розвиток БпЛА-складників у корпусах та створення дронових полків, досвід яких буде масштабовано на всі корпуси.
Окремо міністри обговорили:
- підтримку програми F-16;
- протидію російському "тіньовому флоту";
- розвиток радарного поля;
- постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.
