Украина будет масштабировать Линию дронов вместе с Нидерландами - Федоров

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 17145 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 25184 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 25981 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 32940 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 38089 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 47907 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 44951 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 49410 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 47451 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44430 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.2м/с
75%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран обещает "сокрушительный" ответ на атаки Израиля28 февраля, 08:22 • 13100 просмотра
Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве28 февраля, 09:33 • 12793 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 16276 просмотра
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ28 февраля, 10:13 • 14450 просмотра
россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg28 февраля, 10:50 • 13051 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 32082 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 36600 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 32375 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 36637 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 37843 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Ливан
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 16357 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 18281 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 18525 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 18825 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28130 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Lockheed C-130 Hercules

Украина будет масштабировать Линию дронов вместе с Нидерландами - Федоров

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Украина и Нидерланды договорились о масштабировании проекта Линия дронов, который уже объединяет более 1000 экипажей. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для уничтожения российских военных на фронте.

Украина будет масштабировать Линию дронов вместе с Нидерландами - Федоров

Украина договорилась с Нидерландами масштабировать Линию дронов, которая уже объединяет более 1 000 экипажей и существенно влияет на потери российских войск на фронте. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Подробности

Федоров рассказал, что встретился с вице-премьер-министром и министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус. Во время разговора они договорились привлечь дополнительные ресурсы для продолжения и масштабирования проекта Линия дронов.

Линия дронов сегодня объединяет более 1 000 экипажей. В январе-феврале они уничтожали каждого третьего российского военного на фронте

- пояснил он.

В то же время он отметил, что следующим шагом является развитие БПЛА-составляющих в корпусах и создание дроновых полков, опыт которых будет масштабирован на все корпуса.

Отдельно министры обсудили:

  • поддержку программы F-16;
    • противодействие российскому "теневому флоту";
      • развитие радарного поля;
        • поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

          Украина получит $38 миллиардов на оборону, значительная часть пойдет на ПВО - Федоров12.02.26, 20:41 • 5620 просмотров

          Ольга Розгон

          Война в УкраинеТехнологии
          Техника
          Военное положение
          Война в Украине
          Михаил Федоров
          Нидерланды
          Украина
          F-16 Fighting Falcon