Украина будет масштабировать Линию дронов вместе с Нидерландами - Федоров
Киев • УНН
Украина и Нидерланды договорились о масштабировании проекта Линия дронов, который уже объединяет более 1000 экипажей. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для уничтожения российских военных на фронте.
Украина договорилась с Нидерландами масштабировать Линию дронов, которая уже объединяет более 1 000 экипажей и существенно влияет на потери российских войск на фронте. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Подробности
Федоров рассказал, что встретился с вице-премьер-министром и министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус. Во время разговора они договорились привлечь дополнительные ресурсы для продолжения и масштабирования проекта Линия дронов.
Линия дронов сегодня объединяет более 1 000 экипажей. В январе-феврале они уничтожали каждого третьего российского военного на фронте
В то же время он отметил, что следующим шагом является развитие БПЛА-составляющих в корпусах и создание дроновых полков, опыт которых будет масштабирован на все корпуса.
Отдельно министры обсудили:
- поддержку программы F-16;
- противодействие российскому "теневому флоту";
- развитие радарного поля;
- поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов.
