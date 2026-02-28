Украина будет масштабировать Линию дронов вместе с Нидерландами - Федоров

Украина договорилась с Нидерландами масштабировать Линию дронов, которая уже объединяет более 1 000 экипажей и существенно влияет на потери российских войск на фронте. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Подробности

Федоров рассказал, что встретился с вице-премьер-министром и министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус. Во время разговора они договорились привлечь дополнительные ресурсы для продолжения и масштабирования проекта Линия дронов.

Линия дронов сегодня объединяет более 1 000 экипажей. В январе-феврале они уничтожали каждого третьего российского военного на фронте - пояснил он.

В то же время он отметил, что следующим шагом является развитие БПЛА-составляющих в корпусах и создание дроновых полков, опыт которых будет масштабирован на все корпуса.

Отдельно министры обсудили:

поддержку программы F-16;

противодействие российскому "теневому флоту";

развитие радарного поля;

поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

