Минобороны меняет подход к кодификации и ускоряет поставки оружия на фронт – Федоров
Киев • УНН
Министерство обороны реформирует систему кодификации вооружения, чтобы сократить время от разработки изделия до его поставки в войска. Правительство обновило три постановления, которые меняют подход к кодификации.
Министерство обороны реформирует систему кодификации вооружения и военной техники, чтобы сократить время от разработки изделия до его поставки в войска. Об этом пишет министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
По его словам, правительство обновило три постановления, которые меняют подход к кодификации. Отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения насущной потребности, что позволяет производителям быстрее проходить процедуру и открывать возможность для закупок.
Проводим реформу кодификации. Теперь техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности – это сокращает время от разработки до возможности поставки в войска
Среди ключевых изменений – возможность проходить кодификацию независимо от текущих планов закупок. Также производители самостоятельно будут утверждать технические условия, а Минобороны будет осуществлять закупки в соответствии с ними.
Отдельные упрощения касаются боеприпасов. Процедура испытаний упрощается, чтобы избежать дублирования тестов и сократить сроки поставки.
Для беспилотных систем и средств РЭБ тактического уровня при закупке достаточно сертификата качества от производителя. Дополнительные процедуры государственного контроля не применяются, однако ответственность за качество полностью возлагается на производителя.
Также упрощается порядок закупки взрывчатых веществ для производителей боеприпасов, что должно ускорить производство.
Федоров подчеркнул, что за время полномасштабной войны в Украине фактически сформировались новые технологические рынки. Если в начале вторжения дроны производили 7 компаний, то сегодня их более 500. В сфере РЭБ количество производителей выросло с 2 до около 200, частных компаний по производству ракет – с нуля до более чем 20, а наземных роботизированных комплексов – до более чем 100.
Мы сокращаем цикл от разработки оружия до его поставки на фронт
