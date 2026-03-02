$43.100.11
14:03 • 686 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
Эксклюзив
13:33 • 2824 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 10123 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 18435 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 13958 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 38713 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71632 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66168 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69911 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 76154 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
Минобороны меняет подход к кодификации и ускоряет поставки оружия на фронт – Федоров

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Министерство обороны реформирует систему кодификации вооружения, чтобы сократить время от разработки изделия до его поставки в войска. Правительство обновило три постановления, которые меняют подход к кодификации.

Минобороны меняет подход к кодификации и ускоряет поставки оружия на фронт – Федоров

Министерство обороны реформирует систему кодификации вооружения и военной техники, чтобы сократить время от разработки изделия до его поставки в войска. Об этом пишет министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, правительство обновило три постановления, которые меняют подход к кодификации. Отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения насущной потребности, что позволяет производителям быстрее проходить процедуру и открывать возможность для закупок.

Проводим реформу кодификации. Теперь техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности – это сокращает время от разработки до возможности поставки в войска

– отметил он.

Среди ключевых изменений – возможность проходить кодификацию независимо от текущих планов закупок. Также производители самостоятельно будут утверждать технические условия, а Минобороны будет осуществлять закупки в соответствии с ними.

Отдельные упрощения касаются боеприпасов. Процедура испытаний упрощается, чтобы избежать дублирования тестов и сократить сроки поставки.

Для беспилотных систем и средств РЭБ тактического уровня при закупке достаточно сертификата качества от производителя. Дополнительные процедуры государственного контроля не применяются, однако ответственность за качество полностью возлагается на производителя.

Также упрощается порядок закупки взрывчатых веществ для производителей боеприпасов, что должно ускорить производство.

Федоров подчеркнул, что за время полномасштабной войны в Украине фактически сформировались новые технологические рынки. Если в начале вторжения дроны производили 7 компаний, то сегодня их более 500. В сфере РЭБ количество производителей выросло с 2 до около 200, частных компаний по производству ракет – с нуля до более чем 20, а наземных роботизированных комплексов – до более чем 100.

Мы сокращаем цикл от разработки оружия до его поставки на фронт

– подытожил он.

Украина