Правительство разрешило предприятиям получать дополнительное вооружение для защиты критической инфраструктуры

Украина расширяет возможности объектовой защиты стратегических предприятий, интегрируя частные группы ПВО в единую государственную систему противовоздушной обороны. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров внес изменения в экспериментальный проект, разрешив компаниям независимо от формы собственности получать средства поражения со складов ВСУ. Об этом пишет УНН.

Согласно принятым изменениям, Командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям вооружение и боеприпасы, которые в настоящее время не используются боевыми подразделениями. Свириденко подчеркнула, что для каждого объекта будет приниматься индивидуальное решение, а персонал групп ПВО будет проходить обязательное обучение и сертификацию в учреждениях Министерства обороны.

В случае использования боеприпасов, пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах. Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ

Министр обороны Михаил Федоров в свою очередь подчеркнул, что приоритетом государства является стопроцентная идентификация воздушных угроз и перехват не менее 95% вражеских ракет и дронов. Для этого внедрена система After Action Review для анализа каждой атаки и сформировано командование "малой" ПВО, которое координирует действия гражданских групп с Воздушными силами и региональными администрациями.

Мы уже внедрили систему After Action Review для анализа атак, сформировали командование "малой" ПВО и разработали концепцию системной защиты от шахедов, которую поэтапно реализуем. Наладили координацию между Воздушными силами, военными администрациями и новым командованием. Руководители регионов получили возможность в режиме реального времени анализировать эффективность ПВО