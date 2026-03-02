Правительство разрешило предприятиям получать дополнительное вооружение для защиты критической инфраструктуры
Киев • УНН
Кабмин разрешил компаниям получать вооружение со складов ВСУ для защиты критической инфраструктуры. Это расширяет возможности пообъектной защиты стратегических предприятий.
Украина расширяет возможности объектовой защиты стратегических предприятий, интегрируя частные группы ПВО в единую государственную систему противовоздушной обороны. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров внес изменения в экспериментальный проект, разрешив компаниям независимо от формы собственности получать средства поражения со складов ВСУ. Об этом пишет УНН.
Детали
Согласно принятым изменениям, Командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям вооружение и боеприпасы, которые в настоящее время не используются боевыми подразделениями. Свириденко подчеркнула, что для каждого объекта будет приниматься индивидуальное решение, а персонал групп ПВО будет проходить обязательное обучение и сертификацию в учреждениях Министерства обороны.
В случае использования боеприпасов, пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах. Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ
Стратегические цели защиты неба и анализ эффективности атак
Министр обороны Михаил Федоров в свою очередь подчеркнул, что приоритетом государства является стопроцентная идентификация воздушных угроз и перехват не менее 95% вражеских ракет и дронов. Для этого внедрена система After Action Review для анализа каждой атаки и сформировано командование "малой" ПВО, которое координирует действия гражданских групп с Воздушными силами и региональными администрациями.
Мы уже внедрили систему After Action Review для анализа атак, сформировали командование "малой" ПВО и разработали концепцию системной защиты от шахедов, которую поэтапно реализуем. Наладили координацию между Воздушными силами, военными администрациями и новым командованием. Руководители регионов получили возможность в режиме реального времени анализировать эффективность ПВО
Новые правила инвентаризации и сертификация персонала
Помимо предоставления оружия, Правительство обновило порядок учета и хранения средств ПВО, введя четкие квалификационные требования к составу групп защиты на предприятиях. Передача вооружения будет происходить исключительно на период действия экспериментального проекта, что позволяет оперативно привлекать частные возможности для отражения массированных атак агрессора. Такой подход создает многоуровневую систему обороны, где каждый стратегический объект получает собственный инструментарий для уничтожения воздушных целей в реальном времени.
