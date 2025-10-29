Україну накриє аномальне для жовтня тепло до +18 градусів: синоптик назвала дату
Київ • УНН
30 жовтня в Україні очікується тепла осіння погода з температурою повітря до +16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18. У Києві прогнозують до +14 градусів без опадів.
30 жовтня в Україні очікується тепла осіння погода. Впродовж дня температура повітря буде в межах +12+16 градусів, а на півдні та заході країни подекуди підвищиться до +18 градусів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку синоптикині Наталії Діденко.
Погода в регіонах
Найхолодніше буде на Сумщині, Харківщині та Полтавщині, де температура вдень становитиме +10+13 градусів. Дощі можливі вночі на сході, а ввечері – у західних областях. Вдень же по всій країні буде без опадів та тепло.
Погода у столиці
У Києві 30 жовтня не передбачається дощів, а температура повітря вдень прогріється до +14 градусів.
Нагадаємо
У середу, 29 жовтня, більшість території України очікує хмарна погода з проясненнями та невеликий дощ, за винятком південних областей. Температура вдень становитиме 8-13°, на Закарпатті та півдні до 16°, у Карпатах мокрий сніг та дощ.