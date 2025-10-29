$42.080.01
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
Труханову сообщено о подозрении - источник
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Украину накроет аномальное для октября тепло до +18 градусов: синоптик назвала дату

Киев • УНН

 • 142 просмотра

30 октября в Украине ожидается теплая осенняя погода с температурой воздуха до +16 градусов, на юге и западе местами до +18. В Киеве прогнозируют до +14 градусов без осадков.

Украину накроет аномальное для октября тепло до +18 градусов: синоптик назвала дату

30 октября в Украине ожидается теплая осенняя погода. В течение дня температура воздуха будет в пределах +12+16 градусов, а на юге и западе страны местами повысится до +18 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу синоптика Натальи Диденко.

Погода в регионах 

Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где температура днем составит +10+13 градусов. Дожди возможны ночью на востоке, а вечером – в западных областях. Днем же по всей стране будет без осадков и тепло.

Погода в столице

В Киеве 30 октября не предвидится дождей, а температура воздуха днем прогреется до +14 градусов.

Напомним

В среду, 29 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, за исключением южных областей. Температура днем составит 8-13°, в Закарпатье и на юге до 16°, в Карпатах мокрый снег и дождь.

Лилия Подоляк

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Снег в Украине
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Закарпатская область
Карпатские горы
Украина
Киев