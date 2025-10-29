Украину накроет аномальное для октября тепло до +18 градусов: синоптик назвала дату

30 октября в Украине ожидается теплая осенняя погода. В течение дня температура воздуха будет в пределах +12+16 градусов, а на юге и западе страны местами повысится до +18 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу синоптика Натальи Диденко.

Погода в регионах

Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где температура днем составит +10+13 градусов. Дожди возможны ночью на востоке, а вечером – в западных областях. Днем же по всей стране будет без осадков и тепло.

Погода в столице

В Киеве 30 октября не предвидится дождей, а температура воздуха днем прогреется до +14 градусов.

Напомним

В среду, 29 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, за исключением южных областей. Температура днем составит 8-13°, в Закарпатье и на юге до 16°, в Карпатах мокрый снег и дождь.