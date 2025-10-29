Україну накриє хмарна погода з дощами, на Закарпатті до 16 градусів тепла - Гідрометцентр

$42.070.07
48.970.21
ukenru
28 жовтня, 20:10 • 15559 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 63499 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 40593 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 44979 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 72362 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 37963 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28235 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22399 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17559 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 59726 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
97%
744мм
Популярнi новини
Вибух у Хмельницькому: 9 квартир зруйновано, 15 пошкоджено, рятувальна операція триваєPhoto28 жовтня, 21:52 • 13386 перегляди
Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ28 жовтня, 23:41 • 9078 перегляди
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo29 жовтня, 00:45 • 14755 перегляди
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"02:23 • 12686 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї04:30 • 10294 перегляди
Публікації
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 1392 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 63464 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 47003 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 55318 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 72344 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Кім Чен Ин
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Хмельницький
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 8 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 16865 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 19870 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 27808 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 24730 перегляди
Актуальне
Техніка
Brent
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа

Україну накриє хмарна погода з дощами, на Закарпатті до 16 градусів тепла - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

У середу, 29 жовтня, більшість території України очікує хмарна погода з проясненнями та невеликий дощ, за винятком південних областей. Температура вдень становитиме 8-13°, на Закарпатті та півдні до 16°, у Карпатах мокрий сніг та дощ.

Україну накриє хмарна погода з дощами, на Закарпатті до 16 градусів тепла - Гідрометцентр

У середу, 29 жовтня, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, крім більшості південних областей у країні очікується невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°. В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; пориви вітру 17-22 м/с; температура вдень 1-6° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура 10-12°.

Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28.10.25, 09:39 • 59726 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Закарпатська область
Карпати
Україна
Київ