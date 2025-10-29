Україну накриє хмарна погода з дощами, на Закарпатті до 16 градусів тепла - Гідрометцентр
Київ • УНН
У середу, 29 жовтня, більшість території України очікує хмарна погода з проясненнями та невеликий дощ, за винятком південних областей. Температура вдень становитиме 8-13°, на Закарпатті та півдні до 16°, у Карпатах мокрий сніг та дощ.
У середу, 29 жовтня, на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, крім більшості південних областей у країні очікується невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°. В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; пориви вітру 17-22 м/с; температура вдень 1-6° тепла
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура 10-12°.
