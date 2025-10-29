Украину накроет облачная погода с дождями, на Закарпатье до 16 градусов тепла - Гидрометцентр
Киев • УНН
В среду, 29 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, за исключением южных областей. Температура днем составит 8-13°, на Закарпатье и юге до 16°, в Карпатах мокрый снег и дождь.
В среду, 29 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, кроме большинства южных областей в стране ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13°, на Закарпатье и юге страны до 16°. В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь; порывы ветра 17-22 м/с; температура днем 1-6° тепла
В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, дождливо. Температура 10-12°.
