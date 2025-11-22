Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла

У більшості регіонів України завтра будуть застосовуватись графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, протягом доби без світла будуть від 1 до 2,5 черг, передає УНН.

Завтра, 23 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 2,5 черг;

• з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

У компанії додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!