Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
23 листопада в більшості регіонів України застосовуватимуться графіки відключень світла. Без електроенергії будуть від 1 до 2,5 черг, обмеження діятимуть з 00:00 до 23:59.
У більшості регіонів України завтра будуть застосовуватись графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, протягом доби без світла будуть від 1 до 2,5 черг, передає УНН.
Завтра, 23 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 2,5 черг;
• з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
У компанії додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!
