Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
23 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений света. Без электроэнергии будут от 1 до 2,5 очередей, ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59.
В большинстве регионов Украины завтра будут применяться графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, в течение суток без света будут от 1 до 2,5 очередей, передает УНН.
Завтра, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 2,5 очередей;
• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В компании добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!
