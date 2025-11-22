$42.150.00
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 6734 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 7250 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 10259 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 12578 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 12123 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15371 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18389 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20727 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26957 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 6742 просмотра

23 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться графики отключений света. Без электроэнергии будут от 1 до 2,5 очередей, ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59.

Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света

В большинстве регионов Украины завтра будут применяться графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, в течение суток без света будут от 1 до 2,5 очередей, передает УНН.

Завтра, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В компании добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!

 - резюмировали в Укрэнерго.

Ожидаем уменьшения отключений света в Украине в ближайшие дни – Свириденко21.11.25, 18:55 • 3124 просмотра

Антонина Туманова

