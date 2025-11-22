Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света

В большинстве регионов Украины завтра будут применяться графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, в течение суток без света будут от 1 до 2,5 очередей, передает УНН.

Завтра, 23 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 2,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В компании добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!