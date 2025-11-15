Українці подали мільйон заявок на зимову підтримку через "Дію" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що мільйон українців подали заявки на зимову підтримку через Дію, з них 106 тисяч – на дітей. Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість заявок від українців на отримання тисячі гривень у рамках програми Зимової підтримки вже досягла мільйона. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку. Серед них 106 тисяч заявок на дітей. Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Важливо підтримати наших людей
Також Зеленський подякував за роботу команді державного застосунку "Дія" та інших державних цифрових сервісів.
Нагадаєємо
15 листопада стартувала державна програма Зимова підтримка, за якою усі громадяни, які перебувають на території країни, зможуть отримати по 1000 грн.
