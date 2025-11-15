Украинцы подали миллион заявок на зимнюю поддержку через "Дію" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что миллион украинцев подали заявки на зимнюю поддержку через Дію, из них 106 тысяч – на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество заявок от украинцев на получение тысячи гривен в рамках программы Зимней поддержки уже достигло миллиона. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Уже есть первый миллион заявок от украинцев в "Дії" на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей
Также Зеленский поблагодарил за работу команду государственного приложения "Дія" и других государственных цифровых сервисов.
Напомним
15 ноября стартовала государственная программа Зимняя поддержка, по которой все граждане, находящиеся на территории страны, смогут получить по 1000 грн.
