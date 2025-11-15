$42.060.00
Украинцы подали миллион заявок на зимнюю поддержку через "Дію" - Зеленский

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что миллион украинцев подали заявки на зимнюю поддержку через Дію, из них 106 тысяч – на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме.

Украинцы подали миллион заявок на зимнюю поддержку через "Дію" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество заявок от украинцев на получение тысячи гривен в рамках программы Зимней поддержки уже достигло миллиона. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Уже есть первый миллион заявок от украинцев в "Дії" на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей

- написал президент.

Также Зеленский поблагодарил за работу команду государственного приложения "Дія" и других государственных цифровых сервисов.

Напомним

15 ноября стартовала государственная программа Зимняя поддержка, по которой все граждане, находящиеся на территории страны, смогут получить по 1000 грн.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
благотворительность
Владимир Зеленский
Украина