Українські дипломати за кордоном: які мають зарплати, доходи і подарунки

У 2024 році середня річна зарплата надзвичайного і повноважного посла сягнула 2,95 млн грн – сюди входять компенсаційні виплати як частина Фонду оплати праці. Про це йдеться в дослідженні YouControl, передає УНН.

Деталі

Водночас, саме саме компенсаційні виплати складали 65% і більше від загальної суми заробітної плати у 39 проаналізованих дипломатів. У п’ятьох з-поміж проаналізованих 44 послів така складова доходу від МЗС відсутня.

Зарплатна вилка у дипломатичних представників за 2024 рік є доволі широкою - від 585 тис. грн без окремо задекларованих компенсаційних виплат - і до 4,3 млн грн разом з компенсаційними виплатами.

При цьому заробітна плата разом з компенсаційними виплатами - це далеко не єдине джерело доходу для надзвичайних і повноважних послів України. Наприклад, у 2024 році було зафіксовано низку додаткових статей прибутку, серед яких - проценти за банківськими вкладами, пенсії та соціальні виплати, дохід від оренди майна, дохід від відчуження рухомого майна, дивіденди тощо.

Найбільшу суму в понад 1 млн грн доходу від надання майна в оренду серед проаналізованих послів у 2024 році отримав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко. Він отримав ці кошти від іноземного громадянина.

Також у 2024 році подарунки отримали наступні українські дипломати:

Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Олексій Макеєв. Йдеться про подарунок в негрошовій формі на суму близько 860 тис. грн від ймовірної родички Лариси Макеєвої;

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Мексиканських Сполучених Штатах Сергій Погорєльцев. Він отримав подарунок у негрошовій формі на суму 150 тис. грн від Валентини Погорєльцевої, з якою він ймовірно має родинний зв’язок.

Ще двоє чинних послів отримали дивіденди, так як є власниками корпоративних прав та акцій юридичних осіб:

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран. Він задекларував у 2024 році невеликі пакети акцій 22 іноземних компаній, серед яких Apple Inc., Marvell Technology, Inc., Uber Technologies, Inc., та від 6-ти з них отримав дивіденди на суму 2 531 грн;

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук. Згідно з даними декларації за 2024 рік є бенефіціаром 13 українських компаній. Від 6 з них він отримав дивіденди на загальну суму близько 19 млн грн. Основна частина цієї суми (11,6 млн грн) припадає на дивіденди від ТОВ "КС ІНВЕСТ". Бізнес-активи пана посла об’єднані в аналітичній системі YouControl в корпоративну групу “Група Євгена Корнійчука”.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на YouControl повідомляв, що Україну за кордоном представляють 76 послів, 17 з яких призначені в липні 2025 року. Середній вік надзвичайних і повноважних послів становить 52 роки. Наймолодшим дипломатам майже 40 років, а найстаршому - трохи більше ніж 60.