Українські дипломати за кордоном: які мають зарплати, доходи і подарунки

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
12:50 • 3370 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 14263 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16820 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 23274 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 18100 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14777 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12779 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14532 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19038 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82596 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 5036 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19915 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 19465 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27564 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17728 перегляди
Публікації
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 14148 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 16712 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 23161 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17816 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27647 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеса
Європа
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19992 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 25451 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 182215 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 125398 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 241541 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Leopard 2
MIM-104 Patriot

Українські дипломати за кордоном: які мають зарплати, доходи і подарунки

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

Середня річна зарплата українського посла у 2024 році досягла 2,95 млн грн, включаючи компенсаційні виплати. Додаткові джерела доходу включають оренду майна, подарунки та дивіденди від корпоративних прав.

Українські дипломати за кордоном: які мають зарплати, доходи і подарунки

У 2024 році середня річна зарплата надзвичайного і повноважного посла сягнула 2,95 млн грн – сюди входять компенсаційні виплати як частина Фонду оплати праці. Про це йдеться в дослідженні YouControl, передає УНН.

Деталі

Водночас, саме саме компенсаційні виплати складали 65% і більше від загальної суми заробітної плати у 39 проаналізованих дипломатів. У п’ятьох з-поміж проаналізованих 44 послів така складова доходу від МЗС відсутня.

Зарплатна вилка у дипломатичних представників за 2024 рік є доволі широкою - від 585 тис. грн без окремо задекларованих компенсаційних виплат - і до 4,3 млн грн разом з компенсаційними виплатами.

При цьому заробітна плата разом з компенсаційними виплатами - це далеко не єдине джерело доходу для надзвичайних і повноважних послів України. Наприклад, у 2024 році було зафіксовано низку додаткових статей прибутку, серед яких - проценти за банківськими вкладами, пенсії та соціальні виплати, дохід від оренди майна, дохід від відчуження рухомого майна, дивіденди тощо.

Найбільшу суму в понад 1 млн грн доходу від надання майна в оренду серед проаналізованих послів у 2024 році отримав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко. Він отримав ці кошти від іноземного громадянина.

Також у 2024 році подарунки отримали наступні українські дипломати:

  • Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Олексій Макеєв. Йдеться про подарунок в негрошовій формі на суму близько 860 тис. грн від ймовірної родички Лариси Макеєвої;
    • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Мексиканських Сполучених Штатах Сергій Погорєльцев. Він отримав подарунок у негрошовій формі на суму 150 тис. грн від Валентини Погорєльцевої, з якою він ймовірно має родинний зв’язок.

      Ще двоє чинних послів отримали дивіденди, так як є власниками корпоративних прав та акцій юридичних осіб:

      • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран. Він задекларував у 2024 році невеликі пакети акцій 22 іноземних компаній, серед яких Apple Inc., Marvell Technology, Inc., Uber Technologies, Inc., та від 6-ти з них отримав дивіденди на суму 2 531 грн;
        • Надзвичайний та Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук. Згідно з даними декларації за 2024 рік є бенефіціаром 13 українських компаній. Від 6 з них він отримав дивіденди на загальну суму близько 19 млн грн. Основна частина цієї суми (11,6 млн грн) припадає на дивіденди від ТОВ "КС ІНВЕСТ". Бізнес-активи пана посла об’єднані в аналітичній системі YouControl в корпоративну групу “Група Євгена Корнійчука”.

          Нагадаємо

          Раніше УНН з посиланням на YouControl повідомляв, що Україну за кордоном представляють 76 послів, 17 з яких призначені в липні 2025 року. Середній вік надзвичайних і повноважних послів становить 52 роки. Наймолодшим дипломатам майже 40 років, а найстаршому - трохи більше ніж 60.

          Євген Устименко

          СуспільствоЕкономікаПолітикаНовини Світу
          Ізраїль
          Мексика
          Франція
          Німеччина
          Словаччина
          Apple