Украинские дипломаты за границей: какие имеют зарплаты, доходы и подарки

В 2024 году средняя годовая зарплата чрезвычайного и полномочного посла достигла 2,95 млн грн – сюда входят компенсационные выплаты как часть Фонда оплаты труда. Об этом говорится в исследовании YouControl, передает УНН.

Детали

В то же время, именно компенсационные выплаты составляли 65% и более от общей суммы заработной платы у 39 проанализированных дипломатов. У пятерых из проанализированных 44 послов такая составляющая дохода от МИД отсутствует.

Зарплатная вилка у дипломатических представителей за 2024 год достаточно широка - от 585 тыс. грн без отдельно задекларированных компенсационных выплат - и до 4,3 млн грн вместе с компенсационными выплатами.

При этом заработная плата вместе с компенсационными выплатами - это далеко не единственный источник дохода для чрезвычайных и полномочных послов Украины. Например, в 2024 году был зафиксирован ряд дополнительных статей прибыли, среди которых - проценты по банковским вкладам, пенсии и социальные выплаты, доход от аренды имущества, доход от отчуждения движимого имущества, дивиденды и т.д.

Наибольшую сумму в более чем 1 млн грн дохода от предоставления имущества в аренду среди проанализированных послов в 2024 году получил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он получил эти средства от иностранного гражданина.

Также в 2024 году подарки получили следующие украинские дипломаты:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Речь идет о подарке в неденежной форме на сумму около 860 тыс. грн от вероятной родственницы Ларисы Макеевой;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Мексиканских Соединенных Штатах Сергей Погорельцев. Он получил подарок в неденежной форме на сумму 150 тыс. грн от Валентины Погорельцевой, с которой он, вероятно, имеет родственную связь.

Еще двое действующих послов получили дивиденды, так как являются владельцами корпоративных прав и акций юридических лиц:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Словацкой Республике Мирослав Кастран. Он задекларировал в 2024 году небольшие пакеты акций 22 иностранных компаний, среди которых Apple Inc., Marvell Technology, Inc., Uber Technologies, Inc., и от 6 из них получил дивиденды на сумму 2 531 грн;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук. Согласно данным декларации за 2024 год является бенефициаром 13 украинских компаний. От 6 из них он получил дивиденды на общую сумму около 19 млн грн. Основная часть этой суммы (11,6 млн грн) приходится на дивиденды от ООО "КС ИНВЕСТ". Бизнес-активы господина посла объединены в аналитической системе YouControl в корпоративную группу “Группа Евгения Корнийчука”.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на YouControl сообщал, что Украину за рубежом представляют 76 послов, 17 из которых назначены в июле 2025 года. Средний возраст чрезвычайных и полномочных послов составляет 52 года. Самым молодым дипломатам почти 40 лет, а самому старшему - чуть больше 60.