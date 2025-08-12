$41.450.06
Эксклюзив
12:50 • 3162 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 13876 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 16463 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 22923 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 17925 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 14694 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 12722 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14522 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 19029 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82590 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинские дипломаты за границей: какие имеют зарплаты, доходы и подарки

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

Средняя годовая зарплата украинского посла в 2024 году достигла 2,95 млн грн, включая компенсационные выплаты. Дополнительные источники дохода включают аренду имущества, подарки и дивиденды от корпоративных прав.

Украинские дипломаты за границей: какие имеют зарплаты, доходы и подарки

В 2024 году средняя годовая зарплата чрезвычайного и полномочного посла достигла 2,95 млн грн – сюда входят компенсационные выплаты как часть Фонда оплаты труда. Об этом говорится в исследовании YouControl, передает УНН.

Детали

В то же время, именно компенсационные выплаты составляли 65% и более от общей суммы заработной платы у 39 проанализированных дипломатов. У пятерых из проанализированных 44 послов такая составляющая дохода от МИД отсутствует.

Зарплатная вилка у дипломатических представителей за 2024 год достаточно широка - от 585 тыс. грн без отдельно задекларированных компенсационных выплат - и до 4,3 млн грн вместе с компенсационными выплатами.

При этом заработная плата вместе с компенсационными выплатами - это далеко не единственный источник дохода для чрезвычайных и полномочных послов Украины. Например, в 2024 году был зафиксирован ряд дополнительных статей прибыли, среди которых - проценты по банковским вкладам, пенсии и социальные выплаты, доход от аренды имущества, доход от отчуждения движимого имущества, дивиденды и т.д.

Наибольшую сумму в более чем 1 млн грн дохода от предоставления имущества в аренду среди проанализированных послов в 2024 году получил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он получил эти средства от иностранного гражданина.

Также в 2024 году подарки получили следующие украинские дипломаты:

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Речь идет о подарке в неденежной форме на сумму около 860 тыс. грн от вероятной родственницы Ларисы Макеевой;
    • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Мексиканских Соединенных Штатах Сергей Погорельцев. Он получил подарок в неденежной форме на сумму 150 тыс. грн от Валентины Погорельцевой, с которой он, вероятно, имеет родственную связь.

      Еще двое действующих послов получили дивиденды, так как являются владельцами корпоративных прав и акций юридических лиц:

      • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Словацкой Республике Мирослав Кастран. Он задекларировал в 2024 году небольшие пакеты акций 22 иностранных компаний, среди которых Apple Inc., Marvell Technology, Inc., Uber Technologies, Inc., и от 6 из них получил дивиденды на сумму 2 531 грн;
        • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук. Согласно данным декларации за 2024 год является бенефициаром 13 украинских компаний. От 6 из них он получил дивиденды на общую сумму около 19 млн грн. Основная часть этой суммы (11,6 млн грн) приходится на дивиденды от ООО "КС ИНВЕСТ". Бизнес-активы господина посла объединены в аналитической системе YouControl в корпоративную группу “Группа Евгения Корнийчука”.

          Напомним

          Ранее УНН со ссылкой на YouControl сообщал, что Украину за рубежом представляют 76 послов, 17 из которых назначены в июле 2025 года. Средний возраст чрезвычайных и полномочных послов составляет 52 года. Самым молодым дипломатам почти 40 лет, а самому старшему - чуть больше 60.

          Евгений Устименко

          Apple Inc.